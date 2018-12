Die Stadtkapelle meistert anspruchsvolles Konzert

Die Stadtkapelle und ihr Dirigent Mario Franke haben mit vielen musikalischen Impressionen ihr Publikum begeistert. Das Konzert war kurzweilig und abwechslungsreich. Die Musiker haben enormes geleistet, um das anspruchsvolle Programm zu meistern. „Impressionen“ war ein Konzert der Klangfarben, der Emotionen und Ereignissen. Dirigent Franke moderierte ausführlich und lässig durch den Abend.

Mit den leisen Klängen der Aroldo-Ouvertüre von Giuseppe Verdi startete die Stadtkapelle in das Konzert. Die Ouvertüre enthält ein sehr schönes und langes Trompetensolo, das wunderbar gelang. Dirigent Franke erklärte, er habe das Stück gewählt, gerade weil es so selten gespielt werde.

Mit der Symponic Suite from „La Strada“ von Nino Rota bewegte die Stadtkapelle die Zuhörer. Die Filmmusik war ausdrucksstark und spannend. Man spürte die Härte der Gewalt, die Zärtlichkeit der Liebe. Die so bekannte Trompetenmelodie grub sich in die Herzen des Publikums ein.

In die überspitzte und karikierte Welt der Comics ging es noch vor der Pause. Der Kater und der Vogel haben kein gutes Verhältnis, erklärte Dirigent Franke. Der Kater jagt den Vogel, bis er eine schöne Katze sieht und um sie buhlt. Sie weist ihn zurück, da fällt er in Depression. Der Vogel muntert ihn zwitschernd auf. Sie tanzen sogar einen Walzer, bis der Kater wieder Hunger hat. Das Stück „Cartoon spectacular“ voller Höhen und Tiefen, voller wilder Jagden und Gefühlen entfaltete sich im hohen Tempo, zuweilen kitschig und schrill aber immens unterhaltsam.

Nach der Pause sprach Bürgermeister Marcus Ehm ein humorvolles Grußwort. Er dankte der Stadtkapelle für die musikalische Gratulation am Wahlabend. „Wir müssen uns mit unserer Stadtkapelle nicht verstecken“, sagte er. Das Publikum gab spontanen Beifall. Die Stadtkapelle werde von der Stadt unterstützt, weil sie bei vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen die Stadt musikalisch vertrete. Er lobte Dirigent Franke, der in die große Fußstapfen von Dirigent David Gilson getreten sei. „Das hat er bravourös gemacht“, stellte er fest. Und versprach, dass nun Dirigent Franke auch eine Uniform bekommen werden: Die Gelder seien im Haushalt eingestellt und der Schneider bestellt, schloss Bürgermeister Ehm mit Humor.

Mit „Bright Light!“ knallte und strahlte die Stadtkapelle in die zweite Hälfte des Konzerts hinein. Reise-Impressionen aus Spanien begeisterten das Publikum. In „Portraits of Spain“ kamen Tänze, Romanzen, Coplazu gehör. Alles war dabei, um Urlaubsgefühle und Freude zu erzeugen.

Die goldenen 1920er-Jahre standen mit „Dancin’ into the ´20s“ auf dem Programm: ein forderndes und tolles Stück, in dem die Percussions zu Hochform aufliefen und spannende Rhythmen die Musik prägten. Es sei die Zeit des Zigaretten- und Alkoholschmuggels gewesen, die Zeit der unterschiedlichsten Musikstile in den Kneipen, hatte Dirigent Franke anmoderiert. Die Stadtkapelle spielte ausgelassen und mit viel Humor.

Mit den „Symphonic Dances from Fiddler oft the Roof“ endete das Konzert mit wunderbarer aufgewühlter und aufwühlender Musical-Musik. Der Klarinettenpart und das Solo der Trompete erreichten die Seele des Publikums. Es gab tosenden Applaus und zwei Zugaben, die es in sich hatten. Dirigent Franke ließ leger und humorvoll musizieren und zauberte ein Lachen in den Raum. Das Publikum gab noch mehr Applaus.