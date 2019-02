Die Stadthalle war ihr Zuhause

Nach 75 Jahren kehrt die Seniorin Stefanie Buck an den Ort zurück, an dem sie aufgewachsen ist: Die Sigmaringer Stadthalle.

„Genau wie Peter Alexander hat er gesungen, ich habe die Augen zugemacht und wirklich gedacht, Peter Alexander steht auf der Bühne und singt“, sagt die 94-Jährige, die am Valentinsabend in der ersten Reihe sitzt, als der Wiener Sänger Peter Grimberg mit der Bühnenkomödie „Zum weißen Rössl“ in der Stadthalle Sigmaringen gastiert.

Seit dem Tod ihres Ehemannes Wilhelm Buck im Jahr 2010 und einem Fahrrad-Unfall im Jahr 2014 lebt die Witwe des begnadeten Landschaftsmalers und Straßenbaumeisters im St. Antonius Wohn- und Pflegeheim in Bad Saulgau. „Damals wurde das Weiße Rössl auch in der Stadthalle aufgeführt, auch andere Theatervorstellungen und Operetten“, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Es fühle sich an, als ob es gestern gewesen wäre, doch die Uraufführung der Komödie vom Wolfgangsee im Jahr 1933 in der alten Stadthalle Sigmaringen ist bereits 75 Jahre her.

Ihre Kindheit sei einfach nur schön gewesen, der Umgang mit vielen Menschen und die vielen schönen Anlässe, wie beispielsweise die Freizeitaktivitäten der Organisation Kraft durch Freude (KdF), plaudert die Seniorin. Im sogenannten „Dritten Reich“ habe diese Organisation die Freizeit der deutschen Bevölkerung gestaltet, so Buck weiter. Alle 14 Tage habe es in der Stadthalle einen bunten Abend gegeben, auch Fasnacht wurde dort gefeiert, erklärt die Rentnerin. „Ich hänge schon noch ein wenig an dem Haus, auch wenn seit dem Umbau im Jahr 2011 hier alles anders aussieht. Der Saal war früher anders, oben war eine Galerie in der Empore“, erinnert sich Buck.

Sie wurde am 23. August 1924 in Sigmaringen als erstes von drei Kindern von Stefan Kappler, dem Hausmeister der ersten Stunde der Stadthalle, geboren. Von 1929 bis 1950 wohnte sie in der Wohnung im Obergeschoss der Stadthalle und besuchte von 1931 bis 1939 die Sigmaringer Volksschule. Aus ihrer Zeit in der achten Klasse gebe es noch ein Foto, erzählt Stefanie Buck und kramt ein Fotoalbum heraus. Sie zeigt auf das Mädchen mit dem langen Zopf in der zweiten Reihe. Nach der Schule habe sie ein Landjahr bei ihrer Tante in Altheim bei Riedlingen gemacht. Mit süßen 17 Jahren lernte sie dort ihren späteren Ehemann Wilhelm Buck kennen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie ab 1941 zur Nachrichtenhelferin in Möhringen ausgebildet, bis 1945 habe sie für viele Stunden den Luftraum im Kreis Sigmaringen mit dem Fernglas beobachtet. Für sie gäbe es aber keinen Grund zum Jammern, sagt sie, trotz des Krieges habe sie eine schöne Jugendzeit in Sigmaringen verlebt und erinnere sich sehr gern.

Bomben fielen in Sigmaringen keine

Die Familie mit drei Kindern wohnte damals in der 3-Zimmer-Wohnung über der Halle. Ungefähr 26 Jahre lang habe ihr Vater den Dienst als Hausmeister verrichtet, dann sei er mit 68 in Rente gegangen und leider bereits vier Jahre später verstorben, sagt Buck mit gesenktem Kopf. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadthalle als Lazarett benutzt, anschließend, also nach 1945, war die französische Besatzungsmacht da.

In Sigmaringen sei während des ganzen Krieges keine einzige Bombe gefallen, so Buck. „Die Sigmaringer haben kaum etwas vom Krieg gemerkt!“ erzählt die gelernte Drogistin, die ihre Ausbildung nach dem Krieg in der Drogerie Arnaud absolvierte. Im Jahr 1949 heiratete sie im Alter von 25 Jahren ihre Jugendliebe Wilhelm Buck. „Nach der Heirat in der Stadtkirche Sigmaringen haben wir in der Stadthalle unsere Hochzeit gefeiert und sogar alle zusammen noch ein Jahr in der Wohnung über der Stadthalle gewohnt“, erzählt Buck und zeigt auf die Bilder vor der Kirche. Auch am Bräuteln zur Fasnacht im Jahr 1950 habe ihr geliebter Willi teilgenommen. 1950 zog das Ehepaar dann in seine Heimatgemeinde Altheim bei Riedlingen.

„Zum Kaffeetrinken oder zum Elternbesuch bin ich nach meiner Heirat schon noch in die Stadthalle gekommen“, sagt Buck. 1953 zog sie mit ihrem Ehemann nach Ochsenhausen bei Biberach, wo sie ein Haus bauten und später die silberne, die goldene und im Jahre 2009 sogar die diamantene Hochzeit feierten. Ein Jahr später verstarb ihr Ehemann. „Gerne, mit Wehmut und Heimweh, denke ich an die Zeit als Kind in der Stadthalle mit all den Feiern und meiner Familie zurück“, sagt Buck.