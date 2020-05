Die Stadtbibliothek Sigmaringen öffnet wieder

Nach der Corona-bedingten längeren Schließzeit öffnet die Stadtbibliothek Sigmaringen nun doch bereits am Dienstag, 19. Mai, mit reduzierten Öffnungszeiten wieder ihre Türen. Wie die Stadt mitteilt, ist der Bibliotheksbesuch für drei Stunden je Öffnungstag im Wechsel zwischen Vor- und Nachmittag nun wieder wie folgt möglich: am Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr, am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr, am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr sowie am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr.

Für Risikogruppen und Kunden, die eine kontaktarme Nutzung vorziehen, bietet die Stadtbibliothek außerdem weiterhin ihren Abholservice an. Bestellungen können per E-Mail an bibliothek@sigmaringen.de oder per Telefon unter der Telefonnummer 07571/106260 angenommen werden. Der Abholservice erfolgt wie bisher nach vorheriger Terminvergabe von Dienstag bis Freitag jeweils an dem nicht geöffneten Vor- oder Nachmittag. Hier haben Kunden die Möglichkeit, sich mit konkretem Titelwunsch oder unter der Angabe von Thema, Genre oder dem Alter bei Kindern Medien zusammenstellen zu lassen. Diese Medienpakete können dann kontaktarm am Fenster der Bibliothek zu einem festgelegten Termin abgeholt werden.

Beim Besuch der Bibliothek ist auf die Einhaltung der gängigen Hygienemaßnahmen sowie einiger weiterer Sicherheitsauflagen zu achten. Alle Besucher werden gebeten, sich unbedingt an die Abstandsregelungen zu halten und den Bodenmarkierungen und Beschilderungen zu folgen. Es gelten zudem Zugangsbeschränkungen. So ist das Tragen einer Alltagsmaske, die Mund und Nase bedeckt, verpflichtend. Außerdem dürfen sich maximal 15 Besucher zeitgleich in der Bibliothek aufhalten. Die Mitnahme eines Bibliothekskorbs ist für den Besuch vorgeschrieben. Pro Familie sollte möglichst nur eine Person kommen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auf längeres Verweilen sowie auf das gemütliche Stöbern vor Ort müssen die Kunden vorerst noch verzichten. Das Service-Angebot ist bis auf weiteres stark eingeschränkt und auf Ausleihe und Rückgabe sowie die Neuanmeldung begrenzt. Dies bedeutet auch, dass die Sitz- und Arbeitsplätze entfernt wurden. Die Bilderbuchecke im Kinderbereich ist gesperrt und alle Spielzeuge wurden entfernt. Auch das Lesecafé ist für die nächste Zeit in seiner eigentlichen Form nicht zugänglich. Die Tages-Zeitungen können angeboten werden, ebenso werden die aktuellen Ausgaben der Zeitschriften nur für die Ausleihe bereitgestellt. Der Kaffeeautomat ist gesperrt. Außerdem sind die stationären Internet-PCs sowie der Kopierer außer Betrieb.

Die Rückgabe der Medien erfolgt in Sammelbehältern im Eingangsbereich der Alten Schule vor Betreten der Bibliothek. Hier besteht auch die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Wer keine Medien ausleihen möchte, kann weiterhin auch den Rückgabekasten benutzen und muss die Bibliothek nicht betreten. Das Ausleihen der Medien ist unter Einhaltung der Abstandsregelungen weiterhin an der Ausleihtheke sowie am Selbstverbucher möglich.

Bei der Recherche und Auswahl der Medien in der Stadtbibliothek ist außerdem Folgendes zu beachten: Die zurückgegebenen Medien stehen erst drei Tage nach ihrer Rückgabe wieder für die Ausleihe zur Verfügung. Durch diese Wartezeit soll das Risiko einer Schmierinfektion verringert werden. Dies gilt auch für eingetroffene Vorbestellungen.