Die SPD stellt zuerst ihre Listen vor

Als erste Gemeinderatsfraktion hat die SPD ihre Liste für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert: Alle fünf amtierenden Gemeinderäte der Fraktion treten wieder an. In Sigmaringen und Laiz ist die Liste voll gefüllt. Lücken tun sich in anderen Ortsteilen auf.

Die Ortsvereinsvorsitzende Susanne Fuchs wirkt zufrieden. Was sie zuversichtlich stimmt, ist die Mischung der Liste, die sich aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen speist. „Wir haben bekannte Gesichter und wir decken viele Bevölkerungsgruppen ab“, sagt Susanne Fuchs.

Auf der Liste befinden sich laut Parteiangaben gleich vier Mitglieder, die dem Arbeitnehmerflügel zuzuordnen sind: Bernhard Schäfer aus Sigmaringen arbeitet bei Gühring in Albstadt als freigestellter Betriebsrat, Rudolf Christian hatte diese Position bei Zollern inne und ist amtierender Chef des DGB im Kreis und mit dem Vorarbeiter Bernd Kuhl und dem Mechatroniker Patrick Horn vertreten zwei weitere Kandidaten die Ideale der Sozialdemokraten.

Horn ist zudem 25 Jahre jung und gehört wie der Unterschmeier Francesco Nunziato, der noch zur Schule geht, dem Nachwuchs an. Doch Senioren, Lehrer oder Architekten gehören der Liste ebenso an. Ein Drittel der 22 Gemeinderatskandidaten, nämlich sieben, sind Frauen. Bei den Gemeinderatswahlen tritt die SPD in Sigmaringen, Laiz und Oberschmeien mit einer vollen Liste. Für Unterschmeien und Jungnau wurden keine Kandidaten gefunden.

Alle fünf amtierenden Stadträte treten wieder an. Die Liste führt die Fraktionsvorsitzende Ulrike Tyrs an. „So lange ich noch brenne, mache ich weiter“, sagt die 63-Jährige. Tyrs möchte vor allem mit ihrer Erfahrung punkten: „Es ist gut, wenn man den weiten Bogen der Kommunalpolitik im Hinterkopf hat.“

Zwei Frauen führen die Liste an

Das Führungsduo der SPD, das aus Frauen besteht, ist der Meinung, dass die Fraktion im Gemeinderat ihre Handschrift hinterlassen hat. Um zwei Beispiele zu nennen: Das Wohnbauförderprogramm für Altbauten, das die Stadt neu einführte, und die Einrichtung von kostenlosem WLAN in der Innenstadt schreibt sich die SPD auf die Fahnen. Dem Zehn-Punkte-Plan zur Landeserstaufnahmestelle, der vom Gemeinderat beschlossen wurde, stand die Fraktion kritisch gegenüber. Heute sagt die Ortsvereinsvorsitzende: „Es gab viel zu viel Geschrei um das Problem, das heute kein wirkliches Problem mehr ist.“

Ziel der Partei im Stadtrat ist, die Zahl der Sitze auszubauen. „Wir streben mehr an“, sagt Susanne Fuchs. Sie selbst ist seit 20 Jahren dauerhaft im Stadtrat. Zuvor rückte sie zwei Mal nach.

SPD bricht mit Brauch in Ortsteilen

Neu ist, dass die Partei bei den Ortschaftsratswahlen in Jungnau, Oberschmeien und Unterschmeien mit einer Liste antritt. Dort war es bislang üblich, dass die Wähler die Namen selbst eintrugen. „Wir wollten bewusst Flagge zeigen“, sagt Susanne Fuchs.

Die Nominierung der SPD fand schon vor einiger Zeit statt. Die Presse war nicht anwesend, weil sie nach SPD-Angaben irrtümlich nicht eingeladen wurde.

Gemeinderat - Liste für Sigmaringen Stadt: Ulrike Tyrs, Susanne Fuchs, Martin Huthmacher, Sophia King-Conradi, Otmar Keller, Michael Kühn, Bernhard Schäfer, Thorsten Nowotny, Jonas Thumm, Bernd Kuhl, Patrick Horn, Iris Iyen-Neunzling, Sibylle Eßmeyer, Julia Andelfinger, Norbert Möller, Rudolf Christian und Helga Huth. Laiz: Isak Özen, Matthias Gayer, Helmut Ulmer und Frank Kuhn. Oberschmeien: Wilhelm Claus.

Ortschaftsräte - Liste für Laiz: Isak Özen, Matthias Gayer, Helmut Ulmer, Frank Kuhn, Jörg Voellner. Jungnau: Eli Lenhard. Oberschmeien: Wilhelm Claus. Unterschmeien: Francesco Nunziato.

Kreistag - Liste für Sigmaringen Stadt: Martin Huthmacher, Susanne Fuchs, Bernhard Schäfer, Helga Hartmann-Claus, Norbert Möller, Jörg Voellner, Rudolf Christian.