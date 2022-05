Die Sigmaringer Rathausplatzkonzerte stehen fest

Nach dem großen Erfolg der Vorjahre findet die beliebte Konzertreihe auf dem Sigmaringer Rathausplatz auch 2022 wieder statt. Unter freiem Himmel spielen vom 15. Mai bis 18. September jeweils am Sonntagnachmittag verschiedene Musikgruppen aus der Region zehn abwechslungsreiche Konzerte.

Den Anfang macht in diesem Jahr die Stadtkapelle Sigmaringen am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr. Das Repertoire des rund 40 Musiker starken Orchesters umfasst neben der sinfonischen Blasmusik auch ein sehr abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Nachdem das Musizieren während der Corona-Pandemie vor allem nur in kleineren Formationen möglich war, freuen sich die Musizierenden mit dem Rathausplatzkonzert endlich wieder als Gesamtorchester auftreten zu können.

Nach dem Auftakt am 15. Mai folgen im wöchentlichen Abstand die Konzerte der Alphorngruppe Meßkirch (22. Mai, 18 Uhr) und des Musikvereins Sigmaringendorf (29. Mai, 18 Uhr).

Im Juli dürfen sich alle Musikbegeisterten auf die Musikkapelle Inzigkofen (3. Juli, 18 Uhr), den Spielmanns- und Fanfarenzug Vetter Guser (10. Juli, 18 Uhr), die Musikkapelle Laiz (17. Juli, 18 Uhr), die Big Band der Städtischen Musikschule (24. Juli, 18 Uhr) und das Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen (31. Juli, 18 Uhr) freuen.Nach einer kurzen Sommerpause setzen die Laizer Musikanten die Konzertreihe am 11. September um 17 Uhr fort. Zum Abschluss spielt die Musikkapelle Großschönach am 18. September um 17 Uhr.

Der Besuch der Rathausplatzkonzerte ist wie immer kostenfrei. Die Musikanten und Gastronomen freuen sich auf alle Interessierten bei hoffentlich bestem Hohenzollern-Wetter. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich kurzfristig vor den geplanten Terminen nochmals zu informieren, ob das jeweilige Konzert witterungsbedingt stattfinden kann.