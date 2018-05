Die Sigmaringer Jugendfeuerwehr wächst: Der Mitgliederstand konnte sich von 2016 auf 2017 um drei Prozent von 87 auf 90 Mitglieder steigern, im Bereich Kinderfeuerwehr sogar um 17 Prozent von 40 auf 47 Mitglieder. 32 Neueintritte stehen 17 Austritten gegenüber. Dieser Trend sei sehr erfreulich und spiegele die gute Jugendarbeit in den Sektionen wieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jugendfeuerwehr samt Kindergruppe ist eine wichtige Säule der Sigmaringer Feuerwehr, nicht zuletzt auch um den Nachwuchs für die Einsatzabteilung zu gewinnen.

Ein Betreuer der Jugendfeuerwehr leistet im Jahr im Schnitt 200 Stunden Jugendarbeit, ein Betreuer der Kinderfeuerwehr etwa 130 Stunden. Die Jugendfeuerwehr nahm auch in diesem Jahr wieder an zahlreichen Veranstaltungen und Terminen teil, um nur einige Punkte zu nennen: Sitzungen des Jugendforums, Besuch eines Eishockey Spiel, Dorfputzete, Hauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr, Maifest in Gutenstein, Maibaumstellen und Weihnachtsbaumschmücken im Josefinenstift, Florianstag, Kreisfeuerwehr-Zeltlager in Krauchenwies, Sommerfest in Oberschmeien und der 24 Stunden Tag. Jugendwartsitzungen, Ausrichten eines Jugendgruppenleiterlehrgangs auf regional Ebene, Jugendflammenabnahme Stufe 1 und 2, Landesweiter Helfertag und Gelbe Säcke verteilen.

Die Sektion Kinderfeuerwehr hatte mehrere Thementage wie beispielsweise Ausrüstung der Feuerwehr, Fasnetsparty, die Kindergruppe erkundet das Schloss, Feuerwehrhausralley, Übernachtungsfest im Feuerwehrhaus, „Was brennt, was brennt nicht?“, Plätzchen backen und die Nikolausfeier.

Neue Spielunimogs

Bei der Nikolausfeier konnte sich die Kinderfeuerwehr über zwei neue Spielunimogs freuen. Diese wurde durch den Förderverein der Feuerwehr Sigmaringen gespendet. Für interessierte Kinder und Jugendliche stehen die Jugendfeuerwehrabteilungen der Ortsteile Sigmaringen, Gutenstein, Jungnau, Oberschmeien und Unterschmeien zur Verfügung. Die Kindergruppe ist in Sigmaringen angesiedelt. Die einzelnen Veranstaltungen und Termine sind auf der Homepage der Feuerwehr ersichtlich, ebenfalls die jeweiligen Ansprechpartner.