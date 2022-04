Die Sicherheit rund um die LEA war dem Polizeichef ein wichtiges Anliegen

Er hat das Polizeipräsidium Ravensburg, zu dem der Landkreis Sigmaringen gehört, Anfang 2020 mit aus der Taufe gehoben und dessen Geschicke über zwei Jahre stellvertretend mitverantwortet. Nun ist Polizeivizepräsident Bernd Hummel mit Ablauf des Monats März in den Ruhestand eingetreten.

Von Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) wurde er in Stuttgart offiziell verabschiedet. Bereits in der Vorwoche war er in seiner Funktion als Leiter des Führungs- und Einsatzstabs beim Polizeipräsidium aus dem aktiven Dienst entlassen worden, wie die Polizei mitteilt. Bernd Hummel bekleidete in seiner über 40-jährigen Laufbahn mehrere Spitzenämter bei der Landespolizei Baden-Württemberg, unter anderem bei der damaligen Landespolizeidirektion Tübingen als Leiter des Referats Kriminalitätsbekämpfung sowie im Polizeipräsidium Ulm als Leiter der Kriminalpolizeidirektion.

Polizeipräsident Uwe Stürmer würdigte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter als pragmatisch, zielorientiert, mit Fingerspitzengefühl und Weitsicht.

Die teils gereimten und mit viel Humor gespickten Redebeiträge und die kreativen Abschiedsgeschenke brachten deutlich zum Ausdruck, dass Hummel als Chef geschätzt und hochgeachtet war. Stets freundlich und fast immer gut gelaunt, habe es der 61-Jährige oft geschafft, die Mitarbeitenden mit einem Lächeln und eloquenter Rhetorik mühelos von seinen Ansichten zu überzeugen und für seine Ziele zu gewinnen.

Statt viele Mails zu schreiben oder zu lesen („Die wichtigste Taste auf der Tastatur ist die Löschtaste“), habe der Polizeivizepräsident den Austausch im direkten Gespräch gesucht, beschreibt die Polizei die Arbeitsweise des Vizepräsidenten.

Diese Überzeugung gab er den Anwesenden mit auf den Weg: „Lernen Sie wieder, Dinge im direkten Dialog von Angesicht zu Angesicht zu besprechen. Durch die unpersönliche elektronische Kommunikation wird viel Arbeitszeit beansprucht, die allzu oft trotzdem nicht zu den erhofften Problemlösungen führt. Und statt im Mail nur potentielle Probleme zu benennen, liefern Sie Lösungen mit.“

Neben der Leitung des Führungs- und Einsatzstabs war Polizeivizepräsident Bernd Hummel insbesondere im Landkreis Sigmaringen gut vernetzt und vertrat dort das Polizeipräsidium Ravensburg in verschiedenen Gremien. Den Schwerpunkt bildeten dabei der Krisenstab des Kreises anlässlich der Corona-Pandemie sowie die Gesprächsformate zur Landeserstaufnahmestelle – ein Thema, welches Hummel besonders am Herzen lag. „Es ist beabsichtigt, die Kontakte des Polizeipräsidiums hier auch künftig durch den Amtsnachfolger weiterzuführen“, schreibt die Polizei weiter.

Über die Stellenbesetzung des Polizeivizepräsidenten sei noch nicht entschieden worden.