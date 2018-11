Die Schustergasse 1 wird 1

Erfreulich großen Zuspruch hat am Samstag das Seniorenforum Schustergasse 1 an seinem ersten Tag der offenen Tür erfahren. Schon vor Veranstaltungsbeginn schauten viele Interessierte vorbei und holten sich bei Kaffee und Rosinenzopf Einblicke in die noch junge, aber beeindruckende Arbeit der Arbeitsgruppe.

„Die Türschwelle ist die Hemmschwelle“ ist eine der ersten Erfahrungen der Damen und Herren in der Schustergasse 1. Wenn dieser Punkt des erstmaligen Besuchs überwunden ist, dann ist ein großer Schritt getan, darin sind sich Elvira Rossbach, Gaby Mielke und Gerhard Schmieder einig. Die drei zeichnen verantwortlich für die Gesprächskreise, die regelmäßig montags beziehungsweise dienstags angeboten werden. „Da merkt man schon, dass Frauen und Männer anders ticken und auch anderen Gesprächsbedarf haben“, so Gerhard Schmieder. Bei ihm drehen sich die Themen hauptsächlich um Technik, Sport oder Politik. „Und manchen Männern fällt es scheinbar auch schwer, ihr Alter zu akzeptieren. Sie denken, sie sind noch viel zu jung für den Seniorentreff. Dabei brauchen sie doch nur mal in ihren Ausweis schauen, da steht, wie alt sie sind“, fügt Schmieder lachend an.

Schon allein die farbenfrohen Bilder an den Wänden, gemalt von Gisela Galla, sind einen Besuch der Schustergasse 1 wert. Dass die Adresse des Treffs gleichzeitig der Name ist, war sozusagen eine glückliche Fügung. „Schustergasse 1 hörte sich gemütlich an. Unser Name sollte auf keinen Fall altbacken klingen, die Schustergasse 1 vermittelt so etwas wie tritt ein, schau rein, sei dabei“, assoziiert Elvira Rossbach. Aus ihren Worten sprudeln Begeisterung und Freude förmlich heraus. Und dankbar äußert sie sich über Daniela Banzer, die sich im Auftrag der Stadt „wie eine Mutter um das Seniorenforum kümmert“ – dabei könnte sie gut die Tochter vieler Besucher des Treffs sein. Daniela Banzer selbst ist überwältigt, dass so viele Besucher den Tag der offenen Tür genutzt haben. „Natürlich werden nicht alle sofort wiederkommen. Das braucht seine Zeit, und die geben wir den Senioren gern. Wir freuen uns, wenn jemand vorbeischaut, und wenn er nicht mehr möchte, ist das auch völlig in Ordnung.“

Zukünftig vorbeischauen wird auf alle Fälle Marga Arnold aus Gammertingen. Die agile Rentnerin ist seit vielen Jahren verwitwet. „Ich bin ein sehr aktiver Mensch und suche den Kontakt, auch für gemeinsame Wanderungen oder Fahrradtouren.“ Mitgebracht hat sie gleich noch ihre Freundin Franziska Hahn aus Sigmaringen. Sie ist seit drei Jahren verwitwet, der Besuch in der Schustergasse 1 hat sie schon Überwindung gekostet. „Allein ist halt allein“, merkt sie etwas zurückhaltend an.

Anregungen und Ideen erwünscht

Auch Reinhold Kuhn und seine Frau Verona haben sich über die Räumlichkeiten und das Konzept informiert. „Der Gesprächskreis klingt ganz interessant“, so die Eheleute. Berndt Polet und Lilly Burgermeister aus Laiz schauten sich schon mal nach eventuellen Aktivitäten als zukünftige Rentner um. „Beim Binokel würde ich gern mitmachen, aber um 9.30 Uhr ist mir persönlich zu früh, da ich auch noch mit unserem Hund raus muss.“ Für diese und andere Wünsche ist die Arbeitsgruppe des Seniorenforums offen und dankbar, auf Zetteln werden speziell weitere Ideen und Anregungen abgefragt. „Es sind so viele wertvolle Begegnungen, die wir täglich erleben. Manch einer hat besondere Talente, die wir gern aufgreifen würden. Und manch einem ist vielleicht schon geholfen, wenn man einfach nur zuhört“, ist sich Elvira Rossbach sicher.