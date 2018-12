Die Schulen bekommen das meiste Geld

Die Stadt Sigmaringen investiert in den kommenden Jahren so viel wie noch nie: Neben bereits bekannten Großprojekten wie der Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums, dem Freibad-Umbau und dem Bau des Innovationscampus auf dem Kasernenareal sieht die Planung bis 2022 weitere Millionen-Ausgaben vor. In den Umbau der Bilharzschule soll ein zweistelliger Millionen-Betrag fließen. Bevor der Gemeinderat den Haushalt in der Sitzung am Mittwoch, 19. Dezember, billigen wird, beantworten wir in einer mehrteiligen Serie Fragen zu dem Zahlenwerk. Heute geht es um das Thema Familie und Bildung.

In welchen Bereich fließt das meiste Geld?

Ganz klar in die Schulen. Alle Schulen sollen im kommenden Jahr digitalisiert werden. Das bedeutet: Die herkömmlichen Tafeln werden gegen elektronische Tafeln ausgetauscht, die über einen Computer angesteuert werden können. Das Tafelbild kann so zum Beispiel gespeichert und in der folgenden Stunde wieder aufgerufen werden, um nur einen Vorteil zu nennen. Allein für die drei Sigmaringer Grundschulen sollen 35 solcher Tafeln beschafft werden. Hinzu kommen spezielle, elektronische Lehrerschreibtische und alle Lehrer werden zudem mit Computern versorgt. Für alle Schulen rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Im HZG werden zwei Musterzimmer eingerichtet, die als Vorbild für die anderen Schulen dienen sollen.

Investiert die Stadt auch in die Schulgebäude?

Ja, nach der aktuell laufenden HZG-Sanierung, die 2021 abgeschlossen werden soll, nimmt die Stadt nun die Bilharzschule in Angriff. Laut der Finanzplanung soll der Umbau in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Kämmerer Bernt Aßfalg beziffert die Kosten auf einen Betrag zwischen zehn und 14 Millionen Euro.

Warum soll das Kinderhäusle neu gebaut werden?

Laut dem Haushaltsplan sind hierfür 300 000 Euro veranschlagt. Momentan nutzt die Stadt das fürstliche Gebäude unterhalb des Schlosses. Da das Fürstenhaus das Gebäude aber hin und wieder für eigene Zwecke benötigt, möchte die Stadt am Donauufer ein eigenes Kinderhäusle bauen, denn nur so können die Materialien dort dauerhaft verbleiben. Aktuell ist geplant, das Kinderhäusle beim Bootshaus zu bauen. Während der Gartenschau 2013 war an dieser Stelle ein Pavillon des Forsts zu sehen. Zeitplan: Die Planung soll im kommenden Jahr, der Bau 2020 erfolgen.

Was hat es mit dem neuen Raum auf sich, den das Jugendhaus erhalten soll?

Auf Antrag von Gemeinde-rätin Sophia King-Conradi wird ein Kellerraum des Jugendhauses zu einem Proberaum umgebaut. Bands, die beim Frühlingskonzert des Jugendforums auftreten, wollen den Raum nutzen. Türen und Fenster sollen erneuert werden, sodass sie künftig schallgeschützt sind. Zudem soll der Raum entrümpelt werden. Sowohl das Jugendforum als auch die SMV (Schülermitverantwortung) werden den Raum nutzen, so King-Conradi. Der Gemeinderat billigte den Antrag der SPD-Stadträtin und gab ein Budget in Höhe von 30 000 Euro frei.

Was geschieht mit den Kindergärten?

Wie bereits berichtet, wird es in den bestehenden Kindergärten eng. In den kommenden drei Jahren fehlen 60 Plätze. Die Stadt schafft in zweierlei Hinsicht Abhilfe. In Laiz und in St. Fidelis kommen bereits zusätzliche Kinder unter. Nach einem Umbau des Kindergartens St. Fidelis, der auf 1,9 Millionen Euro veranschlagt wird, soll dort eine weitere Gruppe eröffnet werden. Die Stadt Sigmaringen beteiligt sich zu 80 Prozent an den Baukosten. Zusätzlich zu dieser Maßnahme soll im Stadtgebiet ein zusätzlicher Standort entstehen. Wie berichtet, ist das leerstehende Gebäude an der Bahnhofstraße 1 im Gespräch.

Wie steht die Kirche zu den Sanierungsplänen?

„Wir stehen mit dem Spaten bereit“, sagt der Leiter der Seelsorgeeinheit Sigmaringen, Ekkehard Baumgartner. Der Architekt der katholischen Kirche legte eine Planung vor, nach der ein Umbau unter laufendem Betrieb möglich ist. Dieses Konzept möchten die Kirchengemeinden im kommenden Jahr umsetzen, wenn die Stadt ihren Zuschuss beisteuert.