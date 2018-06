Die neuen Lehrer des Schulamtsbezirks Albstadt wurden in der Bilharzschule in Sigmaringen vereidigt. 78 neue Lehrkräfte für Sonder-, Grund-, Haupt- und Realschulen wurden danach einzeln ihre Einstellungsurkunden in der Aula der Schule ausgehändigt. Die „Neuen“ erwartet eine veränderte Schullandschaft. Im Gespräch zeigen sich Schulleiter Ludwig Kotthoff und der stellvertretende Leiter des Schulamtsbezirks Wilhelm Lutz bezüglich der veränderten Situation im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis zuversichtlich.

Die sinkende Schülerzahl, die weggefallene verpflichtende Grundschulempfehlung, die Unsicherheit bezüglich G8 oder G9 und die Einführung der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Stetten am kalten Markt standen als „Aufgaben“ im Raum. Schulleiter Kotthoff machte die Erfahrung, dass die Grundschulempfehlung oft als solche angenommen wird: „Wir haben Schlimmeres befürchtet. Viele Eltern orientieren sich nach wie vor an dieser Empfehlung.“ Die Einführung eines Pädagogischen Assistenten für Kinder mit Defiziten, die ganz gezielt gefördert werden, wird an der Bilharzschule seit zwei Jahren erfolgreich praktiziert. Kotthoff wünscht sich einen deutlichen Ausbau der Schulsozialarbeit: „Das können wir als Lehrer gar nicht leisten, wird jedoch zunehmend notwendig.“

Schulamtsdirektor Lutz händigte den neuen Realschullehrern ihre Urkunden aus, gratulierte zur Einstellung und wünschte für die Zukunft das Beste. Mit der Situation im Landkreis Sigmaringen ist er zufrieden: „Wir haben im Realschulbereich eine geplante und durchgeführte Lehrerzuweisung, die besser ist als in den Vorjahren.“ Im Zollernalbkreis seien jedoch durch kurzfristige Krankmeldungen und Elternzeit der Rückgriff auf Krankenvertretungen notwendig geworden.

Die Realschulen sind die „Gewinner“ des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung: Im Landkreis Sigmaringen stieg die Übergangsquote an die Realschulen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 6 Prozent, das sind 50 Schüler. Die Übergangsquote an die Werkrealschulen oder Hauptschulen ging im selben Zeitraum um 7,8 Prozent zurück. Die Übergangsquote mit 2,2 Prozent und 61 Schüler an die Gymnasien sank ebenfalls. Die Einführung der neuen Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Stetten am kalten Markt wird von Eltern und Schülern angenommen. Lutz freut sich über die Einführung des Modells: „Wir haben erfreulicherweise 50 Neuanmeldungen und können zwei Klassen mit dem neuen pädagogischen Konzept der Gemeinschaftsschule anbieten.“ Die Planung reiche bisher bis Klasse 10, die Schüler könnten anschließend ins Gymnasium wechseln.

Lutz erkennt einen Trend hin zur Realschule: „Es gibt große regionale Unterschiede, wir müssen jedoch noch die Ergebnisse des nächsten Schuljahrs abwarten.“ Auffällig sei allerdings bereits in diesem Jahr, dass im Zollernalbkreis mit dem G9-Gymnasium in Ebingen die Übergangsquote dorthin nach der Grundschule auf 5,1 Prozent (Realschule 5,2 Prozent) angestiegen und nicht wie in Sigmaringen gesunken ist.

Die Heterogenität in den Realschulen, so befürchtet Lutz, werde steigen: „Wir bräuchten dringend wie in den Werkrealschulen eine verstärkte zusätzliche Förderung einzelner Schüler.“ In der nächsten Woche beginnt für 1083 Schüler, das sind 105 weniger als im Jahr zuvor, im Landkreis Sigmaringen und für 1489 Schüler im Zollernalbkreis, das sind 67 Erstklässler weniger, die Schule.