Die psychosoziale Krebsberatung muss haushalten

Bei der Hauptversammlung des Trägervereins „Psychosoziale Krebsberatung Sigmaringen“ haben die Mitglieder dem gesamten Vorstand das Vertrauen ausgesprochen. Evi Clus ist als Vorsitzende ebenso einstimmig bestätigt worden wie Marcus Ehm als Stellvertreter, Willi Römpp als Finanzverwalter und Roland Hauser als Schriftführer. Mit zum erweiterten Vorstand gehört nach wie vor auch Dr. Gabriele Käfer vom onkologischen Schwerpunkt der SRH-Kliniken Sigmaringen.

Eines der Hauptthemen des nur 15 Mitglieder starken Trägervereins war die Dauerfinanzierung der Krebsberatungsstelle (KBS) in der Laizer Straße 1. Wie berichtet, hat das Land Baden-Württemberg die Einrichtung, zusammen mit drei weiteren im Land zu Beginn des Jahres 2016 anschubfinanziert. Jedoch muss der Trägerverein jährlich Mittel beim Land beantragen, um den Fortbestand der Krebsberatungsstelle zu sichern. Wie Finanzverwalter Willi Römpp sagte, ist der Zuwendungsbescheid für das laufende Jahr 2018 im April eingegangen, auch für das Jahr 2019 soll es Mittel aus dem Landeshaushalt geben. Die Bewilligung der Landeszuschüsse sind jedoch an eine jährliche Eigenbeteiligung von rund 14 000 Euro gebunden, die die Krebsberatungsstelle beziehungsweise der Trägerverein selbst aufbringen muss. Da die Beratungen für Krebspatienten und deren Angehörige von den beiden Psychoonkologinnen (WPO), Sozialpädagogin Annette Hegestweiler (Leiterin der KBS) und Sabine Götz, Psychologin, kostenlos erbracht werden, ist die Eigenbeteiligung durch Spenden als einzige Geldquelle nur sehr schwer aufzubringen. Willi Römpp mahnte alle Beteiligten zur äußersten Sparsamkeit, denn solange die Finanzierung durch Land oder Bund nicht auf Dauer gesichert sei, müsse die vorhandene, aber äußerst dünne Finanzdecke geschont werden.

708 Gespräche

Die Leiterin der KBS, Annette Hegestweiler, informierte die Anwesenden über die Arbeit des vergangenen Jahres. So sind im vergangenen Jahr 245 Klienten in 708 Gesprächen beraten worden, wobei die durchschnittliche Beratungsdauer bei 59 Minuten lag. Wie sehr die KBS an Zulauf erfährt, machte Hegestweiler an den Zahlen des Frühjahrs 2018 deutlich. So sind in den Monaten Januar bis April 2018 bereits 107 Klienten beraten worden, die 256 Mal die Dienste der Psychoonkologinnen in Anspruch genommen haben. Das bedeutet, dass in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres bereits doppelt so viel Klienten beraten worden sind, wie im ganzen Jahr 2016. „Der Bedarf ist so groß, dass wir im laufenden Jahr die Beratungszahlen mehr als verdoppeln werden“, sagte die Leiterin der KBS. Dazu hat das Team der KBS im vergangenen Jahr 52 Veranstaltungen abgehalten. Neben dem ersten großen Krebssymposium in Sigmaringen sind 25 Vorträge mit externen Referenten durchgeführt worden sowie rund 35 Gruppenaktionen in den Bereichen Kunsttherapie, Kochen, Hautpflege und Tanztherapie. Außerdem ist in Kooperation mit der Caritas-Erziehungsberatungsstelle Sigmaringen eine kreisübergreifende Kindergruppe für Kinder, in deren Familie ein Mitglied schwer erkrankt ist, ins Leben gerufen worden. Diese Gruppe firmiert unter dem Namen „Mops“ und wird sehr gut angenommen. Ein weiteres Gruppenangebot für Jugendliche ist in Planung.