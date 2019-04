Die Polizei sucht Zeugen für einen Ladendiebstahl

Kinderschuhe haben zwei unbekannte Frauen am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in einem Schuhgeschäft eines Einkaufzentrums in der Straße „In der Au“ gestohlen. Die vermeintlichen Kundinnen statteten ihre beiden jeweils in einem Kinderwagen befindlichen Kleinkinder mit neuen Kinderschuhen aus und verdeckten ihr Tun mit übergelegten Wolldecken. Anschließend verließen sie mit beiden Kinderwagen und einem weiteren Kind, einem etwa fünfjährigen Jungen, das Schuhgeschäft. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin des Schuhgeschäftes gelang es jedoch, die Kinderschuhe zurückzuholen, bevor sich die beiden Frauen endgültig entfernten. Von diesen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Die erste Person ist etwa 25 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, schwarze, zu einem Dutt zusammen gebundene Haare, trug eine schwarze Lederjacke und einen Rucksack mit Nieten.

Die zweite Person ist etwa im gleichen Alter, hat lange dunkle Haare, trug ein schwarzes Oberteil und Blue-Jeans. Beide Personen sprachen gebrochen deutsch und wurden als osteuropäisch aussehend beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571 1040, zu melden.