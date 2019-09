Die Polizei sucht nach einer Gruppe von Randalierern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag wurden durch bisher unbekannte Täter eine Serie von Kennzeichendiebstählen sowie Sachbeschädigungen begangen. In der Burgstraße, in der Hohenzollernstraße und in der Brunnenbergstraße wurde an mehreren Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichen gewaltsam entfernt. Zwei der Kennzeichen konnten in der Bahnhofstraße wieder aufgefunden werden. Eines der Kennzeichen wurde durch die Täter in der Burgstraße gegen eine Hauswand beziehungsweise gegen ein Fenster geschleudert. Außerdem wurde in der Hohenzollernstraße an der Fidelisschule im Erdgeschoss eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine Gruppe von vier bis sechs Personen, welche am Samstag in der Nacht gegen 3.10 Uhr in der Mühlbergstraße auf Höhe der Jet-Tankstelle auffiel, als diese insgesamt zehn Kippbaken aus den Verankerungen herausgerissen haben. Das teilt die Polizei mit.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Taten beobachtet und sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 erbeten.