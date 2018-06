Die Polizei sucht einen Ladendieb

Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen zwei Männer, die am Dienstag gegen 17.15 Uhr mehrere elektronische Geräte entwendet haben sollen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Ein 24-Jähriger hatte sich mit einem unbekannten Begleiter in einem Warenhaus in der Georg-Zimmerer-Straße aufgehalten. Der Ladendetektiv und ein Sicherheitsmitarbeiter wurden auf die zwei jungen Männer aufmerksam, nachdem sich diese auffällig in der Elektronikabteilung verhielten. Beim Verlassen des Ladens sprach der Detektiv die Männer an, der 24-Jährige schubste ihn zur Seite und verletzte den Detektiv dabei leicht. Daraufhin flüchtete das Duo, der 24-Jährige konnte nach einer kurzen Verfolgung vom Sicherheitsmitarbeiter eingeholt und festgehalten werden. Sein Begleiter wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß, schlank, schwarze Haare und Vollbart, weißes T-Shirt mit grauem Muster, helle Jeans, schwarze Turnschuhe. Im Nachhinein konnten im Laden leere Verpackungen aufgefunden werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.