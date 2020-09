Die Polizei kündigt Kontrollen der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen an

„Corona ist noch nicht vorbei - auch wenn sich aktuell ein derartiger Eindruck mitunter aufdrängt, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist“, bilanziert Polizeipräsident Uwe Stürmer die aktuelle Situation insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Abstandsgeboten und die Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen in der Öffentlichkeit. Während die Akzeptanz derartiger Alltagsmasken zu Beginn der Pandemie deutlich größer war, erkennt die Polizei mit zunehmender Dauer der Maskenpflicht eine wachsende Nachlässigkeit bei der Verwendung. Oft würden Masken nicht oder nur unzureichend getragen, beispielsweise unter der Nase, lediglich den Mund verdeckend. Deshalb hat das Innenministerium die regionalen Polizeipräsidien beauftragt, die Einhaltung der Maskenpflicht insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gezielt zu kontrollieren.

„Wir werden daher in den kommenden Tagen in den zu unserem Zuständigkeitsbereich gehörenden drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis flächendeckend im Rahmen von Schwerpunktkontrollen die Maskenpflicht im ÖPNV überwachen“, kündigt Stürmer an. Und er fügt hinzu: „Dabei werden wir mit Augenmaß dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Wer allerdings unverbesserlich die einschränkenden Regelungen missachtet, muss mit Sanktionen rechnen! Derartige Verstöße sind keine Bagatelldelikte.“

Nach wie vor gilt in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie eine gesetzliche Pflicht zum Tragen von sogenannten Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum, so unter anderem bei der Nutzung des öffentlichen und des touristischen Personenverkehrs, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und Flughafengebäuden. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro geahndet werden.