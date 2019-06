Die Pizza Laiz isch Laiz soll besonders scharf und lecker sein

Seit einigen Tagen ist Laiz um ein Lokal reicher: Der „Pizza Kebap Treff“ hat an der Hauptstraße im ehemaligen Elektrogeschäft gegenüber der Apotheke nach einer sechsmonatigen Umbauzeit seine Türen geöffnet. Täglich können Kunden hier Pizza, Pide, Döner und viele Gerichte mehr genießen oder per Lieferservice bestellen. Geschäftsinhaberin ist die 58-jährige Güner Rona (Dritte von rechts). Sie kommt aus Villingen-Schwenningen und ist seit über 30 Jahren in der Branche tätig. In ihrem Laizer Lokal steht ihr ein sechsköpfiges Team zur Seite. Ihren 32-jährigen Sohn Ali Koyun (Mitte) bezeichnet sie selbst als den „Chef“. Der große und ein kleinerer Gastraum bieten im „Pizza Kebap Treff“ Platz für bis zu 40 Gäste. Sie finden auf der umfangreichen Speisekarte unter anderem Loizer Pizza und Balkenstrecker Pizza sowie die Pizza Laiz isch Laiz. Sie soll besonders scharf und lecker sein.