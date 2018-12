Der Sigmaringer Gemeinderat hat den Haushaltsplan sowie den Wirtschafts- und Vermögensplan der Stadtwerke und des Abwasserwerks Sigmaringen in seiner letzten Sitzung des Jahres am Mittwoch einstimmig verabschiedet. In ihren Haushaltsreden fassten die Sprecher der vier Fraktionen wichtige Investitionen fürs neue Jahr, darunter die Sanierung des Freibads, die mediale Ausstattung der Schulen, die Konversion und die Friedhofskonzeption sowie die Entwicklung des Innocamps, zusammen und blickten auf das, was in der Stadt gut und weniger gut läuft. Fazit der Gemeinderäte: Sigmaringen sieht sich in einem Wachstumsprozess begriffen, was Arbeitsplätze, Infrastruktur und Bildung angeht. Auf Dauer heißt es aber Haushalten und: Die Teilorte nicht vergessen.

Alexandra Hellstern-Missel (CDU) erwähnte lobend, dass die Stadt ohne Kreditaufnahme auskomme und blickte auf die beachtlichen 22 Millionen Euro Investitionen, mahnte aber: „Die Party wird irgendwann einmal vorbei sein.“ Man müsse sich gegebenenfalls auch Gedanken machen, was man streichen oder schieben könne. Ab 2020 werde die Stadt nicht um die Aufnahme eines Kredits herumkommen. Neben der Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums und der Modernisierung der Bilharzschule sei es absehbar, dass auch bei der Theodor-Heuss-Realschule ob der hohen Schülerzahlen in absehbarer Zeit Handlungsbedarf bestehe. Die Bahnhofstraße 1 als Standort für einen neuen geplanten Kindergarten zweifelte Hellstern-Missel an. Die Kommunalpolitikerin bedauerte zudem, dass der Imakomm-Prozess zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt ins Stocken geraten sei. Außerdem wünschte sie sich, dass die Weiterentwicklung der Eisbahn, die in ein übergeordnetes Konzept eingebunden werden soll, bei dem beispielsweise auch Kunsthandwerkerstände integriert werden, 2019 vorangetrieben werde. Dabei setze sie ihre Hoffnungen auf den neuen Tourismus-Leiter Frank Jost. Die Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Unterschmeiens bezeichnete Hellstern-Missel „nicht als Luxusmaßnahme“ sondern Maßnahme der Verkehrssicherheit. Um die Zukunft der Ortsteile positiv zu gestalten, Vereinsleben und die Dorfgemeinschaft zu erhalten, schlug sie Demografie-Workshops vor.

Für Klaus Kubenz (Freie Wähler) war es die letzte Haushaltsrede als Gemeinderat. Im Haushalt 2019 sieht Kubenz Zukunftspotenzial im Bereich Nahverkehr – Stadtbus und SIG-Bus seien trotz steigenden Defizits ein Erfolg, künftig müsse man aber auch über die Anbindung der Teilorte nachzudenken und weitere Wochenend-Angebote prüfen. Auch Radverkehr (ein vom Kreis bestellter Koordinator für die Radwegekonzeption sowie straßenbegleitende Schutzstreifen wären wünschenswert), Tourismus (Weihnachtsmarkt, ein Hallenbad und die Reaktivierung des Hoftheaters weiterverfolgen) sowie die Verbesserung der Infrastruktur in den Teilgemeinden seien große Ziele.

Zudem äußerte er den Wunsch, von der Verwaltung früher über anstehende Projekte informiert zu werden. Wermutstropfen seien die steigenden Personalkosten, die man im Auge behalten müsse.

Ein neuer, dynamischer Stadtteil entsteht

Ulrike Tyrs (SPD) sprach im Bezug auf den Erwerb der Kasernen-Grundstücke von dem Ziel, dass die Wirtschaftsförderung einen Dienstleistungsvertrag für alle Geschäfte des Zweckverbands erhalte, um die Vermarktung der Grundstücke übergreifend voranzubringen. Auf dem Areal werde ein neuer dynamischer Stadtteil mit großem Potenzial und 1500 Arbeitsplätzen entstehen. Angesichts der Schulden der Stadtwerke in Höhe von 30 Millionen Euro und einer Eigenkapitalsquote von lediglich 28 Prozent stehe sie neuen Großprojekten „sehr skeptisch“ gegenüber.

Ursula Voelkel (Grüne) sprach wie ihre Vorredner auch das Thema Bauplätze in den Ortsteilen an, empfahl aber, den Flächenverbrauch im Auge zu behalten sowie auch günstigen Wohnraum zu schaffen. Ihre Fraktion wünsche sich eine weitere ökologische Entwicklung der Stadt. Sie regte an, Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden zu errichten. Zudem sprach sie sich für die engeretische Sanierung der Bilharzschule, der Hauptschule Laiz und des Bauhofs aus.

Sie befürwortete, dass sich der Gemeinderat vor einigen Wochen gegen den Kalkabbau am Mittelberg in Thiergarten positionierte. Positiv blickte Voelkel aufs Fest der Kulturen zurück und erkannte die bisherigen Erfolge der Kommune auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt an.