Die Orte einer deutschen Dynastie feiern

Die Hohenzollern-Orte laden am Sonntag, 9. Oktober, unter dem Motto „gewandet und gerüstet“ zum diesjährigen Hohenzollerntag ein. An diesem Tag stehen Kleidung, Mode und auch Rüstungen der Familie von Hohenzollern über die Jahrhunderte hinweg im Vordergrund. Ganztägig bietet das Hohenzollernschloss Einzelbesuchern Themenführungen an, welche normalerweise nur im Gruppenprogramm buchbar sind. Die Kammerdiener und Kammerzofen plaudern aus dem Nähkästchen und Familien können bei den interaktiven Kinderführungen gewandet einiges zusammen erleben, kündigt das Schloss an. Eine Anmeldung ist für alle Führungen erforderlich. Informationen zu den angebotenen Führungen sowie Onlinetickets sind erhältlich unter: www.hohenzollern-schloss.de/events