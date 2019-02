Es gibt Hoffnung, dass Sigmaringen in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt bekommt, der diesen Namen verdient: Der SV Sigmaringen wird den zweitägigen Markt organisieren und bekommt Unterstützung von der Stadt. Der Kulturausschuss des Gemeinderats hat dies am Mittwochabend beschlossen.

„Ich habe ein gutes Gefühl und hoffe auf eine Erfolgsgeschichte“, sagte Bürgermeister Marcus Ehm nach der Vorstellung des Konzepts. Wie bereits berichtet, will der SV Sigmaringen den Markt auf dem Karlsplatz ausrichten. Die Vorstellungen des Vereinsvorsitzenden Klaus Unger und seines Organisationsteams klingen konkret: Bewusst losgelöst von der Eisbahn soll der Markt am ersten Adventswochenende die Besucher anlocken. Am Samstag, 30. November, zwischen 11 und 22 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, zwischen 11 und 18 Uhr.

22 Stände sind angedacht. Sie sollen sowohl an Vereine und Schulen als auch an kommerzielle Händler vergeben werden. Die Stände sind so angeordnet, dass auf dem Karlsplatz ein möglichst kompakter Markt entsteht. Zwei geschmückte Eingänge, viel Licht, eine Bühne und eine Krippe gehören zum Konzept des SV Sigmaringen. Klaus Unger möchte, dass neben der Bühne die ganzen zwei Tage ein Weihnachtsmann sitzt, der kleine Geschenke an die Kinder verteilt. „Wir trauen uns zu, die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil von Sigmaringen zu machen“, sagte er über sein zehnköpfiges Organisationsteam.

Laut Vorstellung der SV-Fußballer wird der Markt der Schulen und Vereine in den Weihnachtsmarkt einbezogen. Das heißt: Statt wie bislang in der Innenstadt können die Schulen Buden auf dem Karlsplatz beziehen. „Wer keine zwei Tage kommen möchte, der kann sich den Stand auch mit einer anderen Schule teilen“, sagte Unger. Melanie Hirlinger (Freie Wähler) findet schade, dass dieser Markt aus der Innenstadt verschwindet. Wie alle anderen Gemeinderäte trägt sie das Konzept aber mit.

Der städtische Tourismuschef Frank Jost sagte nach der Sitzung, dass nun das Gespräch mit den Schulen gesucht werde. Man wolle sie für das neue Konzept gewinnen. Falls sie nicht auf den Karlsplatz wollten, würde die Stadt nach anderen Möglichkeiten suchen. Theoretisch könnten auch einzelne Stände in der Stadt verbleiben.

Über konkrete Euro-Beträge ist in der Sitzung nicht geredet worden, aber die Stadt wird ihre zwölf eigen-en Hütten aufstellen und die notwendige Infrastruktur wie Wasser und Strom übernehmen. Wo die restlichen zehn Hütten herkommen und wer sie bezahlt, diese Frage blieb in der Sitzung ungeklärt. Der SV Sigmaringen will nun in die Werbung gehen und mögliche Standbetreiber ansprechen.