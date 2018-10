Die Menschen als zuckende Ungeheuer

Auf Einladung der Gesellschaft für Kunst und Kultur hat das Landestheater Tübingen seine aktuelle Inszenierung in der Stadthalle präsentiert. Das Stück mit dem Titel „Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Bertolt Brecht“, das 1948 uraufgeführt wurde, zeigt menschliches Verhalten, das immer wieder überdacht werden muss. Dem aktuellen und wortgewaltigen Theaterstück hätte man wesentlich mehr Zuschauer gewünscht.

Laura Guhl, Dramaturgin des Stücks unter der Regie von Juliane Kann, führte von der Bühne aus in das Geschehen ein. Sie machte auf die Parallelen und die Unterschiede aufmerksam. Sowohl für Sophokles, dessen Stück im Jahr 442 vor Christus uraufgeführt wurde, als auch für Brecht gehören Dichtung und Politik zusammen. Während die Figur der „Antigone“ der griechischen Tragödie im Zentrum steht, ist es bei Brecht, der die Übersetzung von Friedrich Hölderlin kürzte und erweiterte, die Figur des Kreon. Während die Uraufführung am Theater im schweizerischen Chur noch stark an den Zweiten Weltkrieg und die Naziherrschaft in Deutschland angebunden war, steht bei der Tübinger Interpretation die Zeitlosigkeit im Vordergrund.

Bühne ist spartanisch ausgestattet

Die Bühne ist nach Brechtscher Manier spartanisch ausgestattet, also fast leer. „Die Akteure können sich nicht hinter Requisiten verstecken“, so Guhl. Einzig eine Wand mit einem schwach sichtbaren „Der Bevölkerung“ spielt auf das Zitat von Brecht, „Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht“, an. Das Zitat wiederum erinnert an ein Kunstprojekt, das im Jahr 2000 von Hans Haake im Reichstagsgebäude in Berlin realisiert wurde.

Die „Bevölkerung“ kann mündig agieren, das „Volk“ rennt unreflektiert hinter einer Willkürherrschaft her. Die Schauspieler beziehen das Publikum mit ein, sprechen es an, setzen sich zwischendurch auf die Zuschauerplätze. Sie treten in unterschiedlichen, aber gleich durchsichtigen Kleidern, auf. Ihre Botschaft ist ebenso durchsichtig: Ihr gehört dazu, bildet euch eure eigene Meinung, lasst euch nicht manipulieren. Brecht setzt auf Wortgewalt, die allerdings manchmal in der Flut des Gesprochenen unterging. Sophokles Dramatik, Hölderlins Übertragung, Brechts Aktualisierung und die Tagespolitik verschmelzen zu einem Aufruf.

Der machtbesessene Kreon (der Rolle entsprechend aggressiv und unsicher zugleich gut gespielt von Rolf Kindermann), der König von Theben, beginnt einen Krieg. Antigones Bruder weigert sich zu kämpfen und wird als Deserteur getötet. Zudem spricht Kreon das Verbot aus, ihn zu begraben. Seine Schwester Antigone (als willensstark und geradlinig dargestellt von Lisan Lantin) widersetzt sich dem Verbot, „ich folge dem Brauch und begrabe den Bruder“, und wird ebenfalls geopfert: „Rechtlos, aber treulos fängt man mich nicht.“ Selbst Kreons Sohn Hämon (Nicolai Gonter) wendet sich von seinem Vater ab und wählt lieber den Tod. Antigones Schwester Ismene (überaus ausdrucksstark von Mattea Cavic gespielt) verkörpert die Zerrissenheit der Menschen, macht den Wahn mit ihrem Spiel auf der Bühne greifbar. Kreon belügt „sein Volk“. Die Stadt ist besiegt und geht unter. Die alten Menschen, die immer wieder zittrig auf eine Zukunft warten, die der macht-zuckende Kreon verspricht, aber nicht hält, fragen: „Wann kehren die Jungen zurück?“ Die „Bevölkerung“ in der modernen Variation setzt mit ihrem Verhalten ein Zeichen: Nicht das Schicksal lenkt, sondern es gilt, die eigene Kraft und Verantwortung zu wahren und zu verteidigen.

Das Publikum war von der Aufführung begeistert. Beim Verlassen des Saals meinte eine Besucherin: „Eine unglaublich große schauspielerische Leistung.“ Schade, dass viele Plätze frei blieben.