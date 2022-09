Die leidigen Umleitungen in Sigmaringen

Irgendwie schon heftig in diesem Jahr. Mir passiert es immer noch, dass ich, wenn ich in Richtung Krankenhaus fahre, den Hohenzollerngraben ansteure und mich dann ärgere, weil ich die nervige Umleitung über die Käppeleswiesen fahren muss. Zum Glück fahre ich häufig Fahrrad – das vereinfacht das Fortbewegen in Sigmaringen erheblich.

Zum Beispiel, wenn man nach Laiz in die Ortsmitte möchte. Mit dem Fahrrad kann man sich an der Endlos-Baustelle vorbeimogeln. Seit dem Frühjahr sind die Arbeiter vor BMW Revo und der Firma Eisele zugange und man kommt kaum vorwärts. Ein Abschluss der Baustelle zum Jahresende – in einem Vierteljahr weihnachtet es – ist unmöglich. Also geht der Ärger im kommenden Jahr weiter. Ich freue mich und viele Laizer freuen sich auch.

Vor ein paar Tagen musste ich einer Nachbarin erklären, wie sie mit ihrem Wagen am besten nach Meßkirch kommt. Die B313 nach Vilsingen ist wieder auf, sagte ich ihr. Mehrfach. Sie wollte es kaum glauben. Seit dieser Woche bis November ist nun die Zufahrt ins Donautal gesperrt. Und dann? Kommt der Winter und alle Straßen sind hoffentlich wieder geöffnet. Auch der Hohenzollerngraben?