Die Lassbergschule sorgt sich um die Besetzung von offenen Lehrerstellen

Am „Tag der freien Schulen“ hat Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Die Grünen) die Lassbergschule Sigmaringen besucht, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Sie frühstückte mit den Kindern im Schulkindergarten, machte sich ein Bild von Technik und Akustik in den Klassenzimmern und sicherte am Ende ihres Besuches ihre Unterstützung bei den Themen „Quereinstieg von Lehrkräften“ und „gestiegene Heizkosten“ zu, wie der Schulträger in einer Pressemitteilung schreibt. Die Lassbergschule gehört zum diakonischen Sozialunternehmen „Die Zieglerschen“ mit Sitz in Wilhelmsdorf..

Dass sich das Team der Lassbergschule Sigmaringen (SBBZ) mit den Themen „Hören und Sprechen“ auskennt, merkte Andrea Bogner-Unden (Die Grünen) sofort, als sie zusammen mit den Kindern des Schulkindergartens frühstücken durfte. Denn die Kindergartenleiterin Carmen Weinacker trug ein Mikrofon, das ihre Stimme über eine digitale Übertragungsanlage im ganzen Raum gut hörbar macht, ganz egal, wo man sich aufhält. Außerdem begleitete Weinacker alles, was sie mit den Kindern sprach „lautsprachbegleitende“ mit Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Die Landtagsabgeordnete, früher selbst Lehrerin, war erfreut und beeindruckt von der zugewandten individuellen Ansprache jedes einzelnen Kindes und suchte das Gespräch mit den Kindern. Eines von ihnen wurde nach dem Frühstück von Sprachtherapeutin Kristina Walser zur Therapiesitzung geholt und Bogner-Unden erfuhr, dass jedes Kinder pro Woche 20 Minuten individuelle Sprachtherapie erhalte und der oft vorhandene Mehrbedarf nur über vom Kinderarzt verordnete Logopädie-Stunden gedeckt werden könne.

Auf dem weiteren Rundgang durch die Schule lernte Bogner-Unden von Schulleiterin Alexandra Hoffmann die Gebärde der vergangenen Woche - „keine Ahnung“ - und die Gebärde der aktuellen Woche - „helfen“. Sie sah sich den Therapieraum an, den Bewegungsraum und die Klassenzimmer. Sie lernte die Funktionsweise der Tafeln kennen, die eine Mischung aus Kreidetafel und digitaler Tafel sind und betrachtete im Speisesaal die sogenannten Akustiksegel, die an der Decke montiert sind und dafür sorgen, dass viel Schall geschluckt wird. „Es ist toll, was Sie machen“, lobte Bogner-Unden das fünfzehnköpfige Team. Dieses unterstützt sowohl an der Schule als auch an Schulen und Kindergärten im ganzen Landkreis Kinder mit Sprach- und Hörproblemen durch den Sonderpädagogischen Dienst oder in ambulanten Sprachheilkursen. Im Moment sei das Team komplett, erklärte Hoffmann, aber im nächsten Jahr würde eine Kollegin ins Referendariat gehen und zum Ende des Schuljahres gingen zwei Lehrkräfte in Rente. Im Idealfall könne sie die Stellen mit Sonderpädagogen aus den Fachbereichen „Sprache“ oder „Hören“ wiederbesetzen. „Aber wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit Quereinsteigern“, erzählt Hoffmann. Nur scheiterten Quereinstiege oft an den Mühlen der Bürokratie des Schulamtes. Spontan sagte Bogner-Unden in dieser Sache ihre Unterstützung zu: „Wenn Sie jemanden wollen und nicht kriegen, sagen Sie mir Bescheid“, forderte sie die Schulleiterin auf.

Über diese Zusage freute sich Hoffmann, denn der Bedarf an Kindergarten- und Schulplätzen mit Sprachförderung sei momentan hoch, Tendenz steigend. Der Landkreis finanziert 60 Plätze an der Lassbergschule. Hier wird man nun in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt und dem Kreissozialamt gegebenenfalls dazu übergehen, vor der Vergabe der Plätze alle Gutachten genau anzusehen, um dann abzuwägen, welches Kind an die Lassbergschule kommen sollte und welche Kinder an anderen Schulen mit Hilfe des Sonderpädagogischen Dienstes und Inklusionsstunden gefördert werden können. „Wir müssen beobachten, ob es beim steigenden Bedarf bleibt“, ist sich Schulleiterin Alexander Hoffmann bewusst. „Unsere Räumlichkeiten sind allerdings schon ausgeschöpft.“ Am Ende des Besuches kam noch das Thema der gestiegenen Heizkosten auf. Die Schulen in freier Trägerschaft haben vom Land eine Übernahme der gestiegenen Kosten durch die hohen Energiepreise und die Inflation gefordert. Da Bogner-Unden in ihrer Fraktion die privaten Schulen vertritt konnte sie auch hier versichern: „Wir haben die Heizkostenproblematik für Privatschulen wohlwollend auf dem Schirm.“