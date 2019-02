Die Laizer bräuteln seit 1659

Wenn die Laizer Bräutlingsgesellen am Fasnetsmontag wieder ihre schwarz-weiße Bräutlingsstange schultern und Frischverheiratete, Jubilare, Neu-Laizer oder erfolgreiche „Schaffer“, egal welchen Geschlechts, um den Rathausbrunnen tragen, dann jährt sich diese Tradition zum mittlerweile 360. Mal. Ein schöner Anlass für die Balkenstrecker, das kleine Jubiläum etwas ausgiebiger zu feiern.

Seit 1659 wird in Laiz gebräutelt. Ursprünglich war Brauch auch in Laiz den Männern gewidmet, die nach dem 30-jährigen Krieg wieder den Mut aufbrachten, eine Familie zu gründen,. Allerdings sitzen auf der Stange mittlerweile nicht nur Frischvermählte, sondern auch Ehe-Jubilare, Einwohner, die den Meister gemacht oder promoviert haben, Geschäftsinhaber und neu Zugezogene.

Während mancherorts einige gern wollen, aber nicht dürfen, ist es andernorts genau umgekehrt, dass einige gern dürfen aber nicht wollen. Das erleichtert nicht unbedingt die Brauchtumspflege. „Wir haben durch die Stadt 167 Briefe an potenzielle Bräutlinge versenden lassen“, erzählt Susanne Querner von den Balkenstreckern. „Letztendlich haben acht Leute definitiv zugesagt.“ Eine magere Ausbeute, die sich leider in den vergangenen Jahren so entwickelt hat, denn die Kontaktaufnahme mit den Bräutlingen erfolgt nicht mehr über die Zunft, sondern nur noch über die Verwaltung der Hohenzollernstadt. „Früher hast du persönlich mit den Leuten an der Haustür gesprochen, danach haben sie es mit ganz anderen Augen gesehen“, blickt Johannes Wolf zurück. „Und allen, die bisher gebräutelt wurden, hat es immer super gefallen.“ Auch Politprominenz wurde des Öfteren um den Laizer Milleniumsbrunnen getragen. Beispielsweise der damals frisch gewählte Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder der damalige Landrat und spätere Sozial- und Innenminister Dietmar Schlee. „Zu der Zeit war grad die RAF sehr aktiv und daher standen seine Leibwächter mit Maschinengewehren am Rand“, erinnert sich Wolf. Unter den diesjährigen Bräutlingen befindet sich abermals Politprominenz: Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm wird auf der Bräutlingsstange Platz nehmen.

Und die Sache mit dem weiblichen Geschlecht? Das ist in Laiz schon lange kein Thema mehr, dem hat man sich bereits vor über 80 Jahren geöffnet. Wolf ist im Besitz eines alten Fotos mit einer Bräutlingsliste aus den 1930er-Jahren, auf der auch Frauen aufgeführt sind.

Zum 360. Bräuteln haben sich die Balkenstrecker, die selbst auf 66 Jahre Narrenzunft zurückblicken und aktuell 177 Mitglieder vereinen, einige Gäste nach Balkenheim eingeladen und ein noch größeres Festzelt geplant. Acht befreundete Narrenzünfte aus Sigmaringen und Umgebung werden dem Bräuteln am Vormittag, dem Bräutlingstanz sowie dem traditionellen Umzug am Nachmittag beiwohnen. Ebenso dabei die Laizer Stelzabächler, die in diesem Jahr auf zehn Jahre Bestehen zurückblicken und sich mittlerweile nicht nur im närrischen Kreis als feste Größe etabliert haben.

Für kurzentschlossene Bräutlinge, die vielleicht noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht oder den Brief nicht bis zum Ende gelesen haben, besteht immer noch die Möglichkeit einer spontanen Anmeldung. „Wir sind flexibel, bis Samstag ist alles möglich, da können wir immer noch fix einkaufen“, so Querner und Wolf. Denn die Bräutlinge entrichten nur einen Obolus und können sich dann ganz entspannt auf Montag freuen, um den Rest kümmern sich die Balkenstrecker.