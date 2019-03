Donau mit bayerischen Herzbrezeln und Donauwellen: Beim 7. Donausalon der Staaten und Regionen an der Donau in Berlin hat der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf (CDU) dem Stand der „Jungen Donau“ einen Besuch ab. Auch die Stadt Sigmaringen arbeitet in diesem Interessenverband mit. Das Donaubergland präsentierte sich ebenfalls am Gemeinschaftsstand der deutschen Donaupartner, teilt die Organsiation mit. Der Donausalon, der alljährlich während der weltgrößten Tourismusmesse ITB in der baden-württembergischen Landesvertretung stattfindet, dient dem touristischen Austausch der Donauanrainer. Im Gespräch mit Tourismusminister Wolf (Mitte) waren (von links) die Tourismusgeschäftsführer Walter Knittel (Donaubergland), Wolfgang Dieterich (Ulm/Neu-Ulm), Andreas Braun (Baden-Württemberg) sowie Sabine Malecha (Arge Deutsche Donau) und Louis Schumann (Schwäbische Alb Tourismus). Foto: Donaubergland