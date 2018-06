Die Innenstadt hat für die Bürger Vorrang

Die Verödung der Sigmaringer Innenstadt durch immer mehr leer stehende Geschäfte bereitet den Bürgern offensichtlich große Sorge. Dementsprechend hat die Podiumsdiskussion der Schwäbischen Zeitung zum geplanten Fachmarktzentrum in der Au großen Zuspruch gefunden. Gut 150 Zuhörer sind in die Alte Schule gekommen, um die verschiedenen Positionen zu erfahren. Der Stimmung nach zu urteilen waren es eher Gegner des Fachmarktzentrums.

Der Sigmaringer Redaktionsleiter der SZ, Michael Hescheler, moderierte die Gesprächsrunde und begrüßte dazu Bürgermeister Thomas Schärer, Erwin Riegger (Riegger Raumausstattung) von HGV – Die Stadinitiative, Anja Hofer vom Bio-Point, Martin Robben (Mode Robben) von der Initiative sympathisches Sigmaringen und Tobias Kocherscheidt von der Firma Ten Brinke, dem vorgesehenen Investor.

Nach dem aktuellen Stand der Planungen befragt, sagte Kocherscheidt, man befinde sich noch im Konzeptstadium und bei der Marktsondierung. Man habe potenzielle Mieter, darunter namhafte Unternehmen und auch Betriebe aus der Region angesprochen. Die gesamte Bandbreite an den üblichen Branchen sei vertreten. Es gebe keinen Ansturm von Interessenten, aber man müsse auch niemanden überreden.

Zum Vorwurf, die Stadt habe den Betroffenen und den Bürgern keine Informationen zukommen lassen und alles hinter verschlossenen Türen diskutiert, betonten Bürgermeister Schärer und Kocherscheidt, dass dieses Vorgehen bis zum jetzigen Stand der Entwicklung absolut üblich sei, diese Dinge nicht öffentlich zu behandeln. Man befinde sich überdies noch in einer Prüfungsphase, da ein Objekt dieser Größenordnung eine regionale Bedeutung habe. Aus diesem Grund wurde auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das in der Gemeinderatssitzung vom 23. Juli der Öffentlichkeit vorgestellt werde, fügte Schärer hinzu. Es sei definitiv noch gar nichts entschieden, unterstrich der Bürgermeister.

Zur Frage, ob es sich bei dem Grundstück für das Fachmarktzentrum um einen Innenstadtbereich handle, verwiesen Schärer und auch Kocherscheidt darauf, dass nach dem Gutachten des Regionalverbands dieses Areal zum zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt gehöre.

Wenn man die Bahnunterführung nutze, dann seien das gerade mal 180 Meter Entfernung, sagte Schärer. Das sehen die meisten Sigmaringer Geschäftsleute anders. Es gebe eine gewachsene Innenstadt und die ende an der Bahnlinie, sagten Martin Robben und Erwin Riegger. Anja Hofer, die ihren Bioladen in der Josefinenstraße betreibt, meinte, schon die Antonstraße werde als eine Art Grenze erfahren. Immer wieder werden die leeren Geschäfte in der Innenstadt zur Sprache gebracht. „Wir verschließen uns nicht neuen Dingen, aber an erster Stelle steht die Innenstadt“, unterstrich Erwin Riegger. Die Geschäftsräume, die in der Innenstadt zur Verfügung stünden, seien kaum noch zu vermarkten, weil sie zu klein und nicht modern genug sind meinte Tobias Kocherscheidt. Außerdem gelte es, den Internethandel zu berücksichtigen, dessen „Filialen“ bis ins Wohnzimmer reichten und der fehlende Angebote abdecke. Bei den innerstädtischen Händlern stehe noch Service und Beratung im Mittelpunkt, hielt Anja Hofer dagegen und überdies könne man ja auch überlegen, in der Stadt Flächen durch Zukauf zusammenzulegen, meinte Riegger. Allerdings verhindere das Projekt Fachmarktzentrum derzeit Investionen in der Stadt, betonte Martin Robben.

Entscheidend für Ablehnung oder Zustimmung sind die Branchen, die ins Fachmarktzentrum einziehen sollen. Wenn es gelingt, Geschäfte anzusiedeln, deren Sortiment in der Stadt bislang nicht oder nicht mehr zu finden ist, Spiel- und Schreibwaren werden zum Beispiel genannt, dann könnten auch die eingesessenen Händler ein Fachmarktzentrum unter Umständen als Bereicherung empfinden, deutete Riegger an. Hier könne man ja zu Vereinbarungen kommen, zum Beispiel dass keine Branchen, die in der Innenstadt vertreten sind, dort ein Geschäft mieten, meinte dazu Tobias Kocherscheidt.

Und natürlich sind die Parkplätze, die in der Stadt gebührenpflichtig sind, auch ein Thema. Hier befürchten die Händler, dass man die Gratisplätze außerhalb nutzt und dann auch dort bleibt und gar nicht mehr in die Stadt geht. Nachbarstädte würden da mit kostenfreien Parkplätzen um Kunden werben.

Zu dieser Thematik gibt es einen Video-Beitrag auf

www.schwaebische.de/fachmarktzentrum