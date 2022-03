Die Impfstützpunkte schließen Ende März

Das im Medimax-Gebäude in Sigmaringen eingerichtete Impfzentrum schließt Ende März. Letztmals wird im Medimax am Freitag, 31. März, gegen das Coronavirus geimpft, bestätigte der Sprecher des Landratsamts, Tobias Kolbeck, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung.

Die in den beiden Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf eingerichteten Impfstützpunkte werden bereits am 25. März ihren Betrieb einstellen. Zuletzt war die Nachfrage nach Impfungen stark rückläufig.

Obwohl seit wenigen Wochen der Impfstoff Novavax angeboten wird, bleibt die Nachfrage im Keller: Während der ersten Impfaktion mit Novavax haben sich im Impfstützpunkt insgesamt 58 Menschen impfen lassen. Anfang März ließen sich täglich im Schnitt täglich rund 40 Personen mit sonstigen Impfstoffen am Impfstützpunkt impfen. Die Impfquote verharrt mit 67,8 Prozent (zwei Impfungen) auf einem niedrigen Niveau.

Landrätin Stefanie Bürkle erklärte in der Kreistagssitzung am vergangenen Montag, dass das mobile Impfteam künftig im Landratsamt in Sigmaringen Impftermine anbieten werde. „Wie es genau weitergeht, stimmen wir derzeit mit dem Land ab“, sagt Pressesprecher Tobias Kolbeck.