Die Hälfte ist geschafft

Bereits im Oktober konnte laut einer Pressemitteilung vom Dienstag das Richtfest für das Hospiz Johannes in Sigmaringen gefeiert werden.

Nach dem Spatenstich im Oktober vergangenen Jahres und der Grundsteinlegung im Juni diesen Jahres geht der Baufortschritt nun planungsmäßig voran. Im Rahmen einer kleinen Feier, zu der die Stifterin Sophie Schwörer eingeladen hatte, standen die Handwerker, Planer und Architekten des Gebäudes im Mittelpunkt. Traditionsgerecht eröffneten die Zimmerleute die Feier mit einem Richtspruch, dem Dank an Architekt und Bauherr und der Bitte um Gottes Segen für das Haus.

„Hier sollen schwerstkranke und sterbende Menschen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt gerückt werden“, verdeutlichte Schwörer. Neben den acht Zimmern für die künftigen Bewohner gibt es moderne und nutzungsgerechte Einrichtungen für die Mitarbeitenden. Großzügige und lichtdurchflutete Räumlichkeiten bieten viel Platz für Begegnungen. Damit soll das Thema Sterben kein Tabu bleiben, sondern als essenzieller Teil des Lebens in den Mittelpunkt gerückt werden, heißt es in dem Schreiben. Vertreter der St. Elisabeth Stiftung als künftige Betreiberin des Hospizes, des Fördervereins Hospiz Johannes sowie die beiden Landräte Stefanie Bürkle und Günther-Martin Pauli konnten sich bei einer Besichtigung des Rohbaus einen ersten Eindruck davon verschaffen.

Die Inbetriebnahme des Hospizes nahe der St. Fideliskirche in Sigmaringen ist im Herbst 2022 vorgesehen. Der Bau wird ermöglicht durch eine Spende der Dr.-Hermann-Schwörer-Stiftung.