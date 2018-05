Die Gesellen übernehmen die Bräutlingsstange

Die Bräutlingsgesellen haben am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz die Bräutlingsstange übernommen. Mit Uli und Helene Ott (goldene Hochzeit) sowie Ralf und Martina Hermann (silberne Hochzeit) sind im Anschluss direkt auf dem Marktplatz zwei Paare zum Bräuteln eingeladen worden. Im Laufe des Sonntags zogen die Gesellen durch die Stadt und luden die restlichen Bräutlinge ein. Gebräutelt wird in Sigmaringen am Fasnetsdienstag ab 10 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Narrenräte Max Stöhr und Bernd Stehle übergeben Stange, Schärpe und Wimpel an die Bräutlingsgesellen. Danach hüpft einer der Gesellen vor Freude mit der Stange auf der Schulter über den Marktplatz. Der Spielmannszug der Narrenzunft pfeift dazu „Freut euch des Lebens“. Am Ende erhalten Mitglieder der Narrenzunft Orden: Mit Gabi Kordeuter und Bea Speker sind zwei Traditionsfledermäuse seit 50 Jahren Zunftmitglied. Die dritte Jubilarin im Bunde (ebenfalls 50 Jahre) ist die braune Fledermaus mit der weitesten Anreise: Jutta Naeven lebt in Aachen und kommt alljährlich zur Fasnet in ihre alte Heimat zurück. Dazu werden einige Mitglieder für fünf- und zehnjährige Mitgliedschaft mit Orden dekoriert. Unter ihnen ist eine rote Fledermaus, die schon kurz nach ihrer Geburt Zunftmitglied geworden sein muss.

Zu Beginn der Stangenübergabe nimmt Zunftmeister Hartwig Mahlke dem Bürgermeister Thomas Schärer den Rathausschlüssel ab. Er habe lange nach Verfehlungen gesucht, aber kaum etwas gefunden, sagt der Vetter-Guser-Chef. Der Grund: Schärer habe in Weichspüler gebadet. Da er mit der Kleiderordnung des Narrenrats überfordert sei, erhielt der Schultes zur Veranschaulichung ein Malbuch. Schärer reimt, bevor er den Schlüssel übergibt, einige Verse zum Stadtgeschehen. Dem Brunnenbergchor schlägt er die Laizer Festhalle als Ausweichlokal für die Brunnenbergfasnet vor. Der Zoller-Hof wird ja bekanntlich Ende des Jahres geschlossen und renoviert. Und auf der Suche nach einem neuen Vorstand für den HGV bringt Schärer eine Fusion mit dem Vetter Guser ins Gespräch. Doch der Zunftmeister lehnt dankend ab.