„Die Geschäfte sollten mehr bieten als reine Sortimente“

Wie sieht es in der Sigmaringer Fußgängerzone in zehn Jahren aus? Und was muss der örtliche Handel tun, um gegen die immer mächtiger werdende Konkurrenz aus der digitalen Welt bestehen zu können. Professor Dr. Stefan Ruf von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist Spezialist für die digitale Transformation. Beim Blick auf das digitale Sigmaringen sagt er: „Ansätze wie der marktplatz-donau.de gehen grundsätzlich in die richtige Richtung“, aber es brauche mehr. Michael Hescheler hat mit ihm gesprochen.

Was raten Sie dem Handel in einer Kleinstadt wie Sigmaringen, um weiter ein nennenswertes Stück vom Kuchen abzubekommen?

Aus Sicht des stationären Handels ist das Problem, dass der Kuchen immer kleiner wird. Große Online-Marktplätze wie Amazon oder Alibaba haben sich etabliert, dazu gibt es Online-Anbieter, die spezielle Produkte wie Fahrräder oder Reisen anbieten. Man muss wissen, dass der mobile Konsum mindestens genauso wichtig geworden ist, wie das Einkaufen am PC. Eingekauft wird in der Mittagspause, im Urlaub und meistens übers Handy. Kleinstädte wie Sigmaringen sollten sich deshalb überlegen, welche Stärken sie in der Nahversorgung haben.

Wie kann so etwas gehen?

Es geht darum, Ankerpunkte zu bestimmen. Diese erzielen eine Sogwirkung wie etwa ein Bürgerbüro oder eine Behörde, ein Dienstleister, etwas Kulturelles oder eine Gaststätte. Die Fragestellung muss lauten: Welche Geschäfte erzielen einen Mehrwert? Es kann keine Lösung sein, um Leerstände zu vermeiden, den dritten Ein-Euro-Shop zu genehmigen.

Was macht stationären Handel in Zeiten von Amazon und Alibaba aus?

Er sollte mehr bieten als reine Sortimente. Es geht im Kern darum, Mehrwerte zu bieten wie Beratung und Services rund um das Produktsortiment. Wenn ein Geschäft eine Küchenmaschine wie den Thermomix führt, bietet sich dazu am besten eine Kochvorführung an. Man verknüpft das mit einem Event und versucht über das Internet Kunden anzusprechen.

Wie gut ist der stationäre Handel aktuell im Internet?

Ganz grundsätzlich noch nicht besonders gut. Bundesweit hat nur jedes zweite Geschäft auch eine eigene und wirklich moderne und aussagekräftige Internetseite, die das Produkt- und aber auch das Dienstleistungsspektrum sehr gut zu vermitteln vermag. Ich habe versucht, mir über Sigmaringen einen Überblick zu verschaffen. Leider habe ich keine übergeordnete Seite gefunden, die mir das auf die Schnelle ermöglicht. Doch die Kunden und gerade Neukunden suchen häufig und zunehmend immer erst digital, bevor sie in ein Geschäft gehen. Ansätze wie der marktplatz-donau.de gehen grundsätzlich in die richtige Richtung.

Filialketten haben dagegen häufig Spezialisten, die Newsletter schreiben oder Neuigkeiten online posten. Die Einzelhändler vor Ort stehen oft selbst hinter der Theke und beraten. Die können das häufig nicht zusätzlich leisten, zumal sie keine Experten sind.

Deshalb braucht es auch in Kleinstädten Spezialisten für Online-Kommunikation und -Marketing, die die Ladentheke ins Internet verlängern, ohne dass der Einzelne zum Online-Händler wird. Die Stadt könnte sich über die Wirtschaftsförderung engagieren. Toll wäre eine zentrale Stelle, die die Händler berät.

Wie müsste ein solcher digitaler Marktplatz aussehen?

Zuerst müssten dort möglichst viele Händler präsent sein mit Informationen zu ihrem Sortiment oder den Öffnungszeiten. In einem zweiten Schritt kann man über Newsletter, Rabattaktionen oder einen Shop nachdenken. Beispiel: Wenn ein Kunde bei Händler A einkauft, bekommt er im Geschäft B einen Bonus und im Bistro C einen Kaffee. Die Vernetzung ist wichtig, denn wegen einem Geschäft kommen Kunden immer seltener in die Innenstadt.

Wie kann es der Handel schaffen, seine Dienstleistungen in den Vordergrund zu stellen?

Vor allem jüngeren Generationen muss verdeutlicht werden, wo es Service gibt und dass sich der Service für den Kunden lohnt. Zum Beispiel das Ändern eines neu gekauften Kleidungsstücks oder die umfassende Beratung für eine Reise. Der Handel sollte dem Kunden deutlich machen, dass die Beratung ihren Preis hat und sich Gedanken machen, dafür Geld zu verlangen. So denken Banken oder auch Reisebüros immer stärker darüber nach, Beratungsleistungen zu bepreisen und vom Produktverkauf zu entkoppeln.

Wie wird es Ihrer Ansicht nach in der Fußgängerzone Sigmaringens in zehn Jahren aussehen?

Fangen wir mit dem Worst Case an: Corona wirkt für den stationären Handel aktuell als Verstärker und verlagert Konsum weiter in digitale Plattformen und Marktplätze. Wer sich mit Amazon angefreundet hat, wird kaum mehr zurück in die Geschäfte vor Ort kommen. Und dies gilt generationenübergreifend.

Und was muss passieren, damit es besser für die Innenstadt läuft?

Der Best Case wird zu sehen sein, wenn Event-(Gastronomie), Handel und Kulturschaffende Rezepte finden und sich beispielsweise über einen virtuellen gemeinsamen Marktplatz vernetzen. So können sie auch neue und jüngere Zielgruppen ansprechen, die sie sonst nicht mehr erreichen, und eine Trendumkehr schaffen oder das Schrumpfen zumindest stoppen.