Die geballte Ladung Harmonie

Es war ein Musikfest für die ältere Generation, als Hansy Vogt mit seinen Feldbergern, den Schäfern, sowie dem Sangesduo Liane und Rainer Kirsten zur „Klingenden Bergeweihnacht“ am Dienstagaabend in die Stadthalle geladen hatte. In der fast ausverkauften Halle genoss das Publikum, unter das sich nur wenige junge Leute gemischt hatten, Musik der Stars des volkstümlichen Schlagers.

Der Entertainer, der auch als offizieller Tourismusbotschafter des Schwarzwaldes bekannt ist, zauberte mit seinen Mitstreitern eine perfekte Illusion von Harmonie auf die Bühne der Stadthalle. Die „Kultgruppe der deutschen Volksmusik“, wie sich „die Schäfer“ selber nennen, eröffnete das vorweihnachtliche Konzert in bewährter Manier. Mit viel guter Laune, dem traditionellen Outfit und ihrem Markenzeichen, dem barfüßigen Auftritt, nahm das Quartett das Publikum mit auf eine musikalischer Tour heimatlicher Lieder und Songs.

Mit Liane trat eine Sängerin auf, die sich in der deutschen Schlagerszene einen Namen gemacht hat. Die gebürtige Odenwälderin umschmeichelte ihr Publikum sowohl mit gefühlvollen Balladen als auch mit poppigen Nummern. Natürlich trat sie auch zusammen mit Duettpartner Reiner Kirsten auf. Der Sänger und Moderator aus dem Schwarzwald feierte schon 2016 sein 20-jähriges Bühnenjubiläum als Solointerpret, trat aber in der Vergangenheit aber immer wieder zusammen mit Liane auf und gehört mit ihr zusammen auch zum festen Ensemble der „Klingenden Bergweihnacht“.

Kirsten, der einer breiteren Zuhörerschaft insbesondere durch seinen Hit „Träumer wie du“ – was er selbstverständlich auch dem Sigmaringer Publikum darbrachte – bekannt ist, befeuerte die Gäste unter anderem mit dem einst von Karel Gott und Darinka gesungenen Hit „Fang das Licht“. Zusammen mit Liane gab der Sänger dem ausdrucksstarken Ohrwurm neue Leuchtkraft, was das anfangs eher zurückhaltende Sigmaringer Publikum lautstark zu honorieren wusste. Beide Musiker wussten genau, wie sie ihre Zuhörer einfangen konnten. Mit dem Evergreen der Nilsen-Brothers „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ oder der Ballade „Je t’aime, mon amour“ entführte das Duo die Gäste in die Romantik vergangener Jugendzeiten.

Bevor Hansy Vogt mit seinen „Feldbergern“ für Stimmung sorgte, unterhielt sich der 51-jährige, der übrigens am 25. Dezember Geburtstag hat, mit seiner Handpuppe, dem Hasen Felix. Als begabter Bauchredner wusste der Schwarzwälder Entertainer das Publikum über die Maßen zu begeistern, denn die witzigen Dialoge, die er mit dem Langohr führte, brachten die Anwesenden herzlich zum Lachen. Befragt zu seinem Weihnachtswunsch befand das Plüschtier, es solle zu Weihnachten nirgends Kaninchenbraten auf den Tisch kommen. Stattdessen empfahl Hase Felix „falschen Hasen“ als Hauptgang des Weihnachtsmenüs. Mit Summen, Mitsingen und Sich-im-Takt-Wiegen goutierten die Konzertbesucher das von den „Felbbergern“ dargebrachte stimmungsvolle „La Pastorella“, eines der größten Erfolge des im Jahr 1998 verstorbenen Schweizer Schlagersängers Vico Torriani. Dicht umlagert war der Verkaufsstand der Interpreten in der Pause und am Schluss, denn jeder wollte noch ein Souvenir in Form eines Schäfchens, einer CD oder zumindest eines Autogramms erstehen.