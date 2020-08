Die ganze Stadt wird zum Basar

Die Zeichen stehen am Wochenende schon auf Herbst, denn am Samstag wehen in Sigmaringen und den Ortsteilen die Drachen. Dahinter steckt der sogenannte Drachenflohmarkt, der diesjährige Ersatz für den Innenstadtflohmarkt, der aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden kann. Das teilt die Stadt mit. Rund 90 Bürger haben sich für einen Stand auf ihrem Grundstück angemeldet, sodass von Laiz über Jungau bis Gutenstein, Schmeien und Sigmaringen von 8.30 bis 18 Uhr gebummelt werden kann.

Alle beteiligten Flohmarktstände auf privaten Grundstücken markieren ihre Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Flohmarkt durch das Anbringen eines Lenkdrachens am Gartenzugang. Dieser kann entweder selbst gebastelt werden oder es findet sich zu Hause noch ein verwendbarer Lenkdrache – der Fantasie sind laut Stadt keine Grenzen gesetzt. Hintergrund ist, dass ein Alltagsgegenstand dafür dienen sollte, der leicht zu beschaffen sei, sagt Dagmar Haug, Leiterin Tourismus und Management der Stadt Sigmaringen. So sei das Organisationsteam auf den Drachen gekommen.

Vorbild dafür seien die klassischen Garagenflohmärkte, sagt Dagmar Haug, Leiterin Tourismus und Stadtmarketing. Dieser entzerre den gebündelten Verkauf ermögliche den Bürgern mit ausreichend Abstand, „ihre Ware an die Frau oder den Mann zu bringen“, sagt Haug. Dennoch fällt die Alternative zum Innenstadtflohmarkt kleiner aus – normalerweise, sagt Haug, seien es über weit über 100 Stände.

Beim Flohmarkt ist laut Stadt ausschließlich der Verkauf von Flohmarktartikeln gestattet – keine Neuware und auch weder Lebensmittel noch Getränke dürfen vertrieben werden. Der Flohmarktstand darf ausschließlich auf privaten Grundstücken aufgebaut werden, also nicht auf Gehwegen oder öffentlichen Flächen und Straßen. Die aktuellen Corona-Bestimmungen dabei müssen beachtet und eingehalten werden.