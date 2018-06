Die erste Entscheidung in der Sigmaringer Bürgermeisterwahl fällt am Sonntag

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl ist wesentlich größer als vor acht Jahren: Bis Freitag haben mehr als 1400 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt. Bei der Wahl vor acht Jahren wurden 800 Briefwahlunterlagen ausgegeben.

Obwohl es sieben Kandidaten gibt, rechnen viele Beobachter bereits mit einer Entscheidung im ersten Wahlgang. Hierzu muss einer der Bewerber die 50-Prozent-Hürde überspringen. Die größten Chancen werden Bürgermeister Thomas Schärer, der seit acht Jahren auf dem Chefsessel des Rathauses sitzt, und dem Sigmaringer Rechtsanwalt Marcus Ehm zugerechnet. Der Amtsinhaber spielte im Wahlkampf seine Erfahrung aus, kündigte aber einige Neuerungen an. Sein Herausforderer spricht die Wähler an, die einen Wechsel wollen, und kündigte an, künftig stärker auf die Bürger hören zu wollen. Beide Kandidaten traten im Wahlkampf deutlich engagierter auf als ihre Kontrahenten.

Die weiteren fünf Bewerber sind: Fridi Miller aus Sindelingen, Thomas Mosmann aus Tuttlingen, Sevim Günaydin aus Sigmaringen, Siegfried Geprägs aus Pfullingen und Ulrich Raisch aus Stuttgart. Sollte es wider Erwarten am Sonntag keinen Sieger geben, würden die Sigmaringer am Sonntag, 15. Juli, erneut an die Urnen gerufen.

Stand Freitag waren im Verzeichnis der Stadt 12 662 Wahlberechtigte eingetragen. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr werden die Stimmen in den einzelnen Wahlbezirken öffentlich ausgezählt. Insgesamt gibt es 17 Wahlbezirke: neun in Sigmaringen, drei in Laiz, jeweils einen in den anderen vier Ortsteilen und einen Briefwahlbezirk. Den ganzen Sonntag über und am Abend halten im Rathaus und den einzelnen Bezirken 120 Helfer die Stellung.

Ergebnis soll gegen 19 Uhr feststehen

Wahlleiter Norbert Stärk rechnet damit, dass das Endergebnis gegen 19 Uhr feststeht. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bernt Aßfalg, wird es auf dem Rathausbalkon öffentlich verkünden. Ab 18 Uhr wird es in einem Liveticker auf schwaebische.de Zwischenergebnisse geben. Und zwar exklusiv, denn die Stadt veröffentlicht auf ihrer Homepage erst Informationen, sobald das Endergebnis feststeht.

Ebenfalls ab 18 Uhr tagt der Gemeindewahlausschuss im Sitzungssaal im vierter Obergeschoss des Rathauses in öffentlicher Sitzung. Dort können Bürger die Stimmauszählung anhand der Übermittlung der Ergebnisse aus den Wahlbezirken mitverfolgen. Die Mitglieder des Ausschusses werden strittige Stimmzettel noch einmal überprüfen und das Ergebnis feststellen.

Die Musikkapelle Oberschmeien unterhält zeitgleich auf dem Marktplatz mit ihrem Rathausplatzkonzert. „Damit ist bis zur Bekanntgabe zumindest für Unterhaltung gesorgt“, sagt Wahlleiter Stärk.