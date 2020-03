„Die Entscheidung fällt Anfang April“

Nicht zu jedem neuen Schuljahr kann die Bilharzschule eine Montessori-Klasse anbieten. Klappt es dieses Mal? Sebastian Korinth hat bei Leiterin Susanne Seßler nachgefragt.

Andernorts in der Region boomen die Montessori-Schulen. Warum sind die Sigmaringer Eltern aus Ihrer Sicht so skeptisch?

Zum einen, denke ich, steckt noch viel Unwissenheit dahinter, wie der Unterricht konkret aussieht. Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass wir keine reine Montessori-Schule sind, sondern den Unterricht parallel zur Regelklasse anbieten – und das, weil wir nur zwei entsprechend ausgebildete Lehrerinnen haben, auch nicht jedes Schuljahr.

Wird es zum neuen Schuljahr eine Montessori-Klasse geben?

Entscheidend sind die Anmeldungen in der übernächsten Woche. Ich gehe davon aus, dass es zwei erste Klassen geben wird. Für diese brauchen wir ein ungefähres Gleichgewicht. 20 Schüler in der Montessori-Klasse und 28 in der Regelklasse könnte ich zum Beispiel gut vertreten – aber nicht zwölf Schüler in der einen und mehr als 30 in der anderen Klasse.

Wie ist denn die Resonanz bisher?

Nach den bisherigen Elterngesprächen habe ich ein ganz gutes Gefühl. Mit Frau Poppendicker steht auch die entsprechende Lehrerin bereit. Aber die endgültige Entscheidung fällt erst Anfang April.