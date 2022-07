Die Enten „rennen“ wieder

Am kommenden Sonntag, 10. Juli, um 14 Uhr findet das Sigmaringer Entenrennen am Donauufer zum zwölften Mal statt. Bereits etwa ab 12 Uhr finden Aktionen für die ganze Familie statt. Die Gäste werden vor Ort vom Old Table Sigmaringen verköstigt. Von der Brücke an der Laizer Straße bis zur Brücke an der Burgstraße sind die Enten laut Veranstalter dann ab 14 Uhr etwa eine halbe Stunde unterwegs.

Jeder könne die beiden sozialen Projekte „Trösterbären” und „Elefant” mit dem Erwerb eines originalen Rennentenloses unterstützen. Möglichkeiten zum Erwerb eines Loses gebe es noch auf dem Sigmaringer Wochenmarkt am Samstag, 9. Juli, und am Renntag selbst entlang der Rennstrecke und in der Stadtmitte Sigmaringen bis kurz vor Start. Mehr Informationen unter https://rt162.round-table.de/entenrennen/