Die Eisdiele am Karlsplatz hat einen neuen Inhaber

Die Eisdiele La Piazza Caffe e Gelato am Karlsplatz hat einen neuen Inhaber: Giovanni Giardulli, der Onkel der ehemaligen Inhaberin, führt jetzt die Eisdiele zusammen mit seiner Frau Monika Giardulli alleine. Schon zuvor war das Ehepaar Giardulli viel in der Eisdiele tätig, half aus, wenn Not am Mann war. Jetzt sind sie die neuen Chefs, die frühere Inhaberin und das Ehepaar gehen getrennte Wege. „Sonst bleibt alles beim alten“, sagt Giovanni Giardulli. Um den Geschmack von Eis, Kuchen und Kaffee bräuchten sich die Stammgäste nicht sorgen. Die Produktion laufe wie gehabt weiter, auch das Personal bleibt in der Konstellation erhalten.

Derzeit hat die Eisdiele auf ihre Winteröffnungszeiten umgestellt. Dienstags bis donnerstags ab 11 Uhr bis 18 Uhr, Freitag und Samstag hat die Eisdiele nun länger geöffnet, von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Montag ist Ruhetag. Von den verlängerten Öffnungszeiten am Wochenende erhoffen sich die Inhaber Abendkundschaft, die auf ein Glas Wein und eine Käseplatte oder Antipasti vorbeischaut. Denn auch das Speisenangebot wurde etwas verändert. „Wir bieten jetzt eine größere und variierende Auswahl an Dolci an“, berichtet Monika Giardulli. Tiramisu, italienische Kuchen und Süßspeisen sind ebenso verfügbar wie gegrillte Panini oder Calzone. Ziel der beiden ist es, den italienischen Aperitivo hier einzuführen, den Brauch, nach der Arbeit auf ein Getränk und ein paar Snacks ins Café zu kommen. Für den Sommer will das Ehepaar noch weiteres Personal einstellen. „Der Sommer war gut, dafür, dass es unser erstes Jahr war“, sagt Monika Giardulli. Im Sommer 2019 sollen die Öffnungszeiten abends ausgedehnt werden.