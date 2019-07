Die eigene Kirche erspart den Fußweg nach Laiz

Wie wichtig Gemeinschaft ist, haben die Unterschmeier vor 300 Jahren bewiesen und am Wochenende auch: zusammen mit ihren Gästen feierten sie die Grundsteinlegung der St.-Anna-Kirche. Ministerpräsident Winfried Kretschmann schaute ebenfalls vorbei.

Gabi Hoch vom Kirchengemeinderat freute sich über die zahlreichen Besucher, die sich am Sonntag auf dem Dorfplatz eingefunden hatten. 300 Jahre sei eine stattliche Zahl, die gebührend gefeiert werden müsste, meinte sie. Zwar sei die St.-Anna-Gemeinde die kleinste und jüngste im Stadtgebiet, „dennoch eine der schönsten“.

Hoch dankte unter anderem der St.-Fidelis-Kirchengemeinde. Deren Mitglieder verzichteten gestern auf den Gottesdienst bei ihnen, damit Kooperator Liviu Jitianu in Unterschmeien den Festgottesdienst anlässlich der Grundsteinlegung wie des Patroziniums zelebrieren konnte.

Jitianu gab darin einen Überblick über die Frömmigkeitsgeschichte der Heiligen Anna und wie sie mit dem Heiligen Johannes verbunden ist. Um beide ranken sich Legenden, die nach Jitinaus Ansicht eine wichtige Botschaft haben: Jeder Mensch hat in der Welt einen Platz. Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt spielten eine wichtige Rolle im Leben.

Dem schloss sich auch Bürgermeister Marcus Ehm an. Wenngleich die Stadt sich nicht in Belange der Kirche einmische, sei sie bei vielem beteiligt. Dazu zählt etwa die Neugestaltung des Dorfplatzes, bei der auch die Einwohner selbst angepackt hatten. „Das spricht für das Dorf, dass so wenige so viel schaffen“, lobte Ehm.

Dass dies früher schon so war, davon berichtete Wolfgang Wenzel. Er hatte die Geschichte von St. Anna aufgearbeitet. Mit der daraus resultierenden Festschrift wollte er den Altvorderen ein Denkmal setzen. Auf die Idee gebracht hatte ihn Ortsvorsteher Berthold Hotz, für den die Kirche den Mittelpunkt des Ortes wie des Dorflebens darstellt und an der sein Herz hängt, wie er am Sonntag sagte.

Gerade mal 45 Einwohner gab es vor 300 Jahren

Und wie war das Leben so vor drei und mehr Jahrhunderten? Unterschmeien zählte um das Jahr 1716 zehn Haushaltungen und 45 Einwohner, dazu fünf Knechte und drei Mägde. Noch ein Jahrhundert zuvor mussten die Unterschmeier den Weg über beschwerliche Höhen nach Laiz gehen, wenn sie einen Gottesdienst besuchen wollten. Ab 1612 fand ein paar Kilometer in die andere Richtung, in Oberschmeien, regelmäßig ein Gottesdienst statt. Auch dieser Weg war nicht viel einfacher und so keimte bald der Wunsch nach einer eigenen Kapelle. Geweiht wurde diese 1733.

„Sie haben es gut, Sie müssen nicht mehr zu Fuß nach Laiz in die Kirche laufen“, meinte Winfried Kretschmann mit einem Augenzwinkern. Der Ministerpräsident war aus dem Nachbarort nach Unterschmeien gekommen (mit dem Auto, nicht zu Fuß, wie er betonte), um zum Jubiläum zu gratulierten und ermunterte die Unterschmeier: „Macht weiter so.“

Organisiert hatten das Festwochenende vornehmlich das Pfarrgemeindeteam und die Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft Unterschmeien. Gleichwohl trugen die Vereine zum Gelingen bei. Dafür dankte ihnen Heimo Frenzl, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Ein Präsent erhielten Wolfgang Wenzel, als Verfasser des „Schatzes der Orts- und Heimatgeschichte“, sowie Wilhelm Reiser, als deren Layouter und Setzer.

Gefeiert wurde bereits am Samstag. Nachdem am Nachmittag ein kräftiger Schauer heruntergekommen war, sorgten abends die Jugendfeuerwehrkapelle und die Green River Band bis in die späten Stunden für temperamentvolle musikalische Unterhaltung.