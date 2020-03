Die Corona-Krise verschärft sich auch im Kreis Sigmaringen: Über das Wochenende schnellte die Zahl der Fälle auf 28 nach oben. Das Testzentrum ist bereits aufgebaut und geht am Mittwoch auf dem Gelände der früheren Oberschwaben-Kaserne in Hohentengen in Betrieb. Mittlerweile gibt es in allen Teilen des Kreises Corona-Fälle, schreibt das Landratsamt. Sogar medizinisches Personal ist infiziert.

Wie ist die Lage zum Wochenanfang?

28 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gibt es aktuell im Kreis Sigmaringen. Nach neun Betroffenen am Freitag werde nun anhand der Fallzahlen im Kreis deutlich, wie rasch die Verbreitung voranschreitet. Allen 28 Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Behörde. Sie zeigen nur leichte Symptome wie Schnupfen, Fieber und etwas Husten. „Dennoch müssen wir uns auf schwere und kritisch verlaufende Fälle einstellen“, stellt Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamts, klar. Es wurden 316 Personen getestet, 112 Personen sind negativ getestet, 170 Befunde stehen aus. Landrätin Stefanie Bürkle bittet die Bürger, ihre sozialen Kontakte einzuschränken und sich an alle Hygiene- und Quarantäneempfehlungen zu halten. „Ich appelliere an alle: Helfen Sie Ihren älteren und erkrankten Mitbürgern, gehen Sie für sie einkaufen und unterstützen Sie sie im Alltag.“

Welche Informationen gibt es zum erkrankten medizinischen Fachpersonal?

Erstmals wurden an einigen wenigen Orten im Landkreis Personen aus medizinischen Berufen mit dem Virus infiziert, so das Landratsamt. Diese Personen stehen unter Quarantäne und sind 14 Tage zu Hause. Die Kontaktpersonen zu den Erkrankten, die selbst im medizinischen Bereich arbeiten, können teils unter der Voraussetzung, dass sie selbst gesund sind und strenge Schutzvorkehrungen wie das Tragen von Atemschutz einhalten, weiter arbeiten, sodass eine Übertragung auf andere verhindert wird.

Welche Einrichtungen mussten am Montag geschlossen werden?

Da auch im Kindergarten in Oberschmeien ein Fall aufgetreten ist, blieb der Kindergarten bereits am Montag geschlossen. Die Zollschule in Sigmaringen hat die Ausbildungsveranstaltungen zum Wochenbeginn eingestellt.

Wann öffnet das Testcenter in Hohentengen?

Das Testcenter wird in der ehemaligen Oberschwaben-Kaserne realisiert, nachdem sich am Wochenende dort ein Platz finden ließ, der zentral liegt und problemlos angefahren werden kann. Dort werden seit Sonntag Container aufgestellt, am Mittwoch soll der Betrieb starten. Menschen, bei denen ein Abstrich entnommen werden soll, können nach Absprache mit dem Hausarzt und dem Gesundheitsamt mit dem Auto vorfahren. Der Abstrich wird aus dem Auto entnommen. Die kassenärztliche Vereinigung sucht aktuell Personal. Tests sollen zunächst von 18 bis 21 Uhr durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten am Abend sind notwendig, damit Personal und ein Arzt zur Verfügung stehen.

Wird der für Donnerstag geplante Kreisbesuch des Ministerpräsidenten stattfinden?

Nachdem bereits der Bürgerempfang verschoben wurde, teilt der Landkreis nun mit, dass der komplette Kreisbesuch des Ministerpräsidenten abgesagt ist. Damit finden die geplanten Gespräche mit Bürgermeistern, Kreisräten und Abgeordneten sowie der Besuch in Veringenstadt nicht statt.