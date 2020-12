Die Christbaumsammlung der Pfadfinder entfällt

Wie in jedem Jahr wollten die Pfadfinder vom Stamm St. Fidelis der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) auch in 2021 wieder in Sigmaringen und Laiz die Christbäume einsammeln. Die anhaltende Corona-Pandemie macht den Sigmaringer Pfadfindern nun einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich war schon alles vorbereitet: Fahrzeuge waren organisiert und ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Doch die Verordnungen der Landesregierung zur Bekämpfung der Pandemie und nicht zuletzt die hohen Inzidenz-Zahlen im Kreis sorgten dafür, dass sich die Pfadfinder gezwungen sahen, ihre Sammlung abzusagen.

Bisher war das Einsammeln der Christbäume in Sigmaringen und Laiz für den 16. Januar vorgesehen. Bereits eine Woche davor wollten die Pfadfinder mit Hilfe von Flyern über den Ablauf informieren und zur Spende per Überweisung aufrufen. „So hätte das Einsammeln völlig kontaktlos stattgefunden und wir hätten dennoch eine finanzielle Unterstützung unserer Jugendarbeit erhalten“, sagt Fabian Felbick von den Pfadfindern laut einer Pressemitteilung. Da in diesem Jahr kaum Aktivitäten im Stamm stattfanden, habe man jedoch wenig Ausgaben gehabt, sodass man den einmaligen Ausfall der Aktion verschmerzen könne: „Schade ist es trotzdem, aber wir wollen auch nicht auf Biegen und Brechen an unserer Aktion festhalten, während die Zahlen weiterhin hoch sind und noch unklar ist, was nach dem 10. Januar entschieden wird.“

Um den Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 17 Jahren auch in Corona-Zeiten Abenteuer zu ermöglichen, halten die Pfadfinder seit Herbst ihre wöchentlichen Gruppenstunden online ab. Trotzdem freuen sie sich schon wieder auf gewöhnliche Treffen. Auch das traditionelle Sommerlager, das ebenfalls pandemiebedingt im Sommer 2020 ausfallen musste, soll im nächsten Jahr wieder stattfinden. Ein Lagerplatz ist bereits gefunden und die Planungen gehen voran. So bleibt den Pfadfindern doch ein wenig Normalität.