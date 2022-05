Die Bundesanstalt denkt zu wenig an die Sigmaringer Interessen

Warum reißt die öffentliche Hand eine voll funktionsfähige und zudem mit Architektenpreisen gekrönte Sporthalle ab? Mit gesundem Menschenverstand ist diese Entscheidung nicht zu verstehen.

Die Sporthalle wird aktuell von Flüchtlingen und Sigmaringer Vereinen genutzt. Sie gibt Flüchtlingen die Möglichkeit, einen Ausgleich zu finden, sich die Zeit zu vertreiben – womit sich ihre Zufriedenheit erhöht. Diese Möglichkeit entfällt ersatzlos, wenn die Halle abgerissen wird.

Es mag Gründe geben, dass die Halle nicht den Anforderungen des Zolls entspricht, doch erstens legt der Sprecher der Bundesanstalt die Gründe nicht transparent dar und zweitens muss ein Bauherr Rücksicht auf den Bestand und seine Nachbarn nehmen. Beides trifft im aktuellen Fall nicht zu.

Die Minimalforderung muss also lauten: Der Zoll verschiebt sein Bildungszentrum einige Meter in Richtung Osten, womit die bestehende Halle erhalten werden könnte. Wenn es sein muss, wäre der Neubau einer Sporthalle an anderer Sporthalle trotzdem möglich.