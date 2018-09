Die Brauerei Zoller-Hof öffnet ihre Türen am 23. September

Die Brauerei Zoller-Hof veranstaltet zwei Wochen ihre Oktoberfest-Party und das Hoffest. Das Festzelt am Samstagabend bereits ausverkauft. Es spielt die Partyband Hautnah. Wer das Hoffest besuchen möchte, der hat am Sonntag, 23. September, dazu Gelegenheit. Gäste können dem Sigmaringer Bier bei einer Brauereibesichtigung näherkommen, sich in der Biergenuss-Ecke auf neue Geschmackserlebnisse einlassen oder einfach Spaß und Unterhaltung im Festzelt mit der Musikkapelle Benzingen oder der Skyline Bigband erleben. Auch die Marktstände, Hobby-Künstler und Aussteller freuen sich an diesem Tag über einen Besuch. Rund um das Brauereigelände an der Leopoldstraße ist zwischen 11 und 17 Uhr was los.