Die Beuroner Mönche wirkten bis nach Jerusalem

Die Neugründung der Benediktinerabtei 1863 zog größere Kreise als manchem Kenner der Beuroner Klostergeschichte bewusst ist. Zu diesem Ergebnis kommt ein Band der Kommission für geschichtliche Landeskunde unter dem Titel „Mittelalterliches Mönchtum in der Moderne?“, der am Montag vor 80 Zuhörern im Staatsarchiv vorgestellt worden ist. Von dem Buch gibt es nur noch einige Restexemplare. Der Freiburger Wirtschaftshistoriker Hugo Ott schilderte als einer von drei Herausgebern des Buchs wie er selbst sechs Wochen lang im Gästeflügel des Klosters Unterschlupf fand. Vor annähernd 30 Jahren suchte der Professor die Abgeschiedenheit, um an einer Heidegger-Biografie zu schreiben. Eine Benediktiner-Regel besagt, dass Fremde aufgenommen werden sollen wie Christus. Beuron sei in seinem Fall dieser Tradition gerecht geworden, sagte Professor Ott und bezeichnete die im oberen Donautal gelegene Abtei als „Phänomen Beu-ron“.

„Diese Aussage hat meine Ohren verlängert“, reagierte Erzabt Tutilo Burger mit Stolz. Doch wie ist dieses Beuroner Phänomen zu erklären? Experten diskutierten darüber im Jahr 2013 – 150 Jahre nach der Klostergründung – während einer dreitägigen Tagung.

Der frühere Leiter des württembergischen Landesarchivs und des Sigmaringer Staatsarchivs, Wilfried Schöntag, bezeichnete Beuron als Reformkloster. Die Mönche um Abt Maurus Wolter seien der Hauptmotor der benediktinischen Ordensreform gewesen und hätten über Deutschland hinaus gewirkt. So setzte der Abt der Kongregation gegen die Einwände mancher Ordenskollegen durch, dass in Jerusalem das Kloster „Dormitio“ gegründet wurde.

Maurus habe die frühmittelalterlichen Benediktinerregeln studiert und den gregorianischen Gesang in den Mittelpunkt des klösterlichen Lebens gestellt.

Als geistiger Vater bezeichnete Edith Stein den Erzabt Raphael Walzer, die sich zwischen 1928 und 1933 zu Hochfesten im Kloster aufhielt. In Beuron habe sie den Himmel auf Erden gefunden, schrieb die Jüdin, die zum katholischen Glauben konvertiert war. Bereits kurz nach der Machtergreifung Hitlers forderte der Abt in einem Schreiben die Kirche auf, für die Juden Stellung zu beziehen. Als Stein bei Köln in ein Kloster eingetreten war, um sich vor den Nazis zu retten, hielt der Beuroner Abt die Predigt. Edith Stein wurde 1942 von den Nazis im Konzentrationslager Birkenau ermordet. 1998 sprach sie der Papst heilig.

Beim Verlag Kohlhammer ist der Band vier Wochen nach dem Erscheinen bereits vergriffen. In den Sigmaringer Buchhandlungen gibt es noch einige Exemplare zu kaufen. Der Band 205 zur württembergischen Landesgeschichte ist unter der ISBN-Nummer 978-3-17-029890-3 erschienen. Der Preis beträgt 28 Euro.