„Die Basis“ bestimmt Direktkandidaten

Die basisdemokratische Partei Deutschland „Die Basis“ hat Volker Beil als ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen bestimmt. Wie die Partei mitteilt, stellten sich drei Kandidaten zur Wahl, präsentierten sich zunächst persönlich und erläuterten ihre politische Agenda. In geheimer Wahl haben die 18 stimmberechtigten Mitglieder abgestimmt und mit zwölf Stimmen Volker Beil aus Stetten am kalten Markt zum Wahlkreiskandidaten gewählt.

Volker Beil ist 51 Jahre alt und belegte beim Abitur unter anderem den Leistungskurs Politik. Er war vier Jahre bei der Bundeswehr, wo er seine Ausbildung zum Bürokaufmann absolvierte und ist seit 1994 als Versicherungsfachmann in Stetten tätig. Die Partei „Die Basis“ wurde im Juli vergangenen Jahres gegründet. Inzwischen fand die Gründung von Landes- und Kreisverbänden in allen Bundesländern statt. Mit einem Direktkandidaten möchte der Kreisverband Zollernalbkreis im Wahlkreis 295, demokratische Veränderungen mitgestalten. Die inhaltliche Ausrichtung der Partei basiert neben dem in der Satzung abgesicherten Prinzip der Basisdemokratie auf den vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.