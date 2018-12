Die Ausstellung „Flow“ zeigt große Kunst mit einfachen Mitteln

Rod Nelson ist seit Anfang November Gastkünstler in den Ateliers im Alten Schlachthof. Eckhard Froeschlin hat den Druckkünstler aus South Gloucestershire in England eingeladen. Am Sonntag, 30. Dezember, um 11 Uhr wird die Ausstellung unter dem Titel „Flow“ eröffnet. Dazu gibt es ein Werkstattgespräch zwischen dem „Woodblock Printmaker“ oder Holzschneider und seinem Gastgeber.

Kennengelernt, so Eckhard Froeschlin, haben sich die beiden Druckkünstler über den „kleinen Umweg“ Amerika. Paul Deruvo, der ebenfalls schon im Alten Schlachthof arbeitete, machte Froeschlin auf Rod Nelson und seine Arbeiten aufmerksam. „Alles war Zufall“, bestätigt Rod Nelson. Seine Beziehungen zu Deutschland seien ebenfalls von solchen Zufällen bestimmt: 1980 ging er in die Nähe von Mindelheim, um in einer Werkstatt für Blockflöten als Geselle zu arbeiten. Dort verstand er sich gut mit dem Lehrmädchen, das 25 Jahre später und nach einer selbstgefertigten Weihnachtskarte seine Partnerin wurde. Bevor er sich für Musikinstrumente aus Holz interessierte, war Nelson Schiffsbauer: „Ich wollte immer mit Holz bauen, ich verstehe dieses Material.“ Auch die Geschichte des Holzes interessierte ihn. Er fragte sich, „Wo kommt es her?“ und so landete er schließlich bei einer großen Firma, die sich für den Schutz der tropischen Wälder einsetzte: „Von jetzt auf gleich wechselte ich von der Hand- zur Büroarbeit.“

In seiner Freizeit arbeitete er gleichzeitig mit einer privaten Druckmaschine, die ein Onkel gekauft hatte, weil er als Musikant seine Lebenserinnerungen selbst drucken wollte. Sein Neffe Rod schnitt dazu die passenden Bilder. Aber diese Linolschnitte genügten ihm bald nicht mehr: „Ich machte mehr und mehr, wurde größer und größer.“ Zufrieden war er noch nicht. Eine Art Erweckungserlebnis hatte er, als er die Drucke des japanischen Künstlers Shiko Munakata zum ersten Mal sah: „Seine Arbeiten waren in mehrerer Weise riesig und so humorvoll.“ Ohne Unterricht wollte er ihm nachfolgen und doch seinen Weg finden: „Es war schwerer als gedacht, ich machte verstärkt Holzschnitte.“ 2003 bekam er eine erste wichtige Ausstellung in London. Seither ist der freischaffende Künstler, der auch als Dozent arbeitet, bei seiner eigenen Art mit Holz zu arbeiten, angekommen. Eben noch stellte er in Amerika und in London aus und ist jetzt in Sigmaringen: „Es war ein gutes Jahr für mich.“

„Flow“ oder Fließen hat etwas mit seinem Interesse an der Bewegung zu tun. Wasserfälle, die er in Norwegen fand, sind der Gegenstand seiner neuesten Drucke: „Beim Holzschnitt darf man keine Fehler machen, man muss kontrolliert arbeiten, darf aber nicht zu viel kontrollieren, sonst ist die Arbeit tot.“ Weder zu eng, noch zu frei: Für ihn dies ist ein Dialog zwischen den beiden schaffenden Händen.

Zu seinem Stil fand er durch ein selbst ausgetüfteltes Werkzeug, mit dem er das Holz bearbeitet. Damit kann er die fließende, dynamisch Bewegung umsetzen. Sie ist es, die ihn beim Wasserfall mehr interessiert als das Wasser selbst. Neun Wasserfälle und eine Videoinstallation wird er im Atelier 1 zeigen.