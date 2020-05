Die Antonstraße bleibt zwei Wochen lang voll gesperrt

Obwohl am Leopoldplatz und an der Laizer Straße seit Montag Schilder auf die Vollsperrung der Antonstraße hinweisen, versuchen Autofahrer immer wieder ihr Glück. Doch auf Höhe der Strohdorfer Straße gibt es für Autofahrer zwei Wochen lang kein Durchkommen. Wie die Stadtverwaltung erläutert, hat die Sperrung der Antonstraße mit der Sanierung der Strohdorfer Straße zu tun. Die Leitungen müssen an die Antonstraße angeschlossen werden, weshalb die Antonstraße ab Montag, 25. Mai, bis voraussichtlich 6. Juni für den Verkehr voll gesperrt werden muss. Da die Anwohner die Strohdorfer Straße in den kommenden Monaten nicht befahren können, erhalten für die Zeit der Sperrung Parkkarten für den Parkplatz Schneckengarten.

Zum Zeitplan: In den kommenden zwei Wochen erfolgen die Gas-, Wasser- und Kanalanschlussarbeiten in der Antonstraße mit Aufbau einer Notversorgung. Danach soll die Antonstraße wieder geöffnet werden. Bis Ende Juli werden in der Strohdorfer Straße die verschiedenen Leitungen verlegt. Ab Oktober werden die Hausanschlüsse hergestellt. Im November sollen die Straßenbau- und Belagsarbeiten beginnen. Die Restarbeiten erfolgen im Jahr 2021. Ob die Asphaltarbeiten im späten Herbst/frühen Winter erfolgen können, ist wetterabhängig, so die Pressestelle der Stadt. Bei einer Besichtigung von Pflasterbelägen vor Ort entschieden sich Gemeinderäte für ein beigefarbenes Betonpflaster mit anthrazitfarbenen Parkabgrenzungen.