Die 3 Tenöre verzaubern das Publikum

Die Musikkapelle Oberschmeien präsentierte am Vorabend zum ersten Advent den zahlreichen Zuschauern beim Blas- und Volksmusikabend ein vielseitiges Programm.

Nach der Begrüßung durch Alexander Mania eröffnete die Musikkapelle Oberschmeien unter der Leitung ihrer Dirigentin Stephanie Hoch mit dem klangvollen Marsch „Signal to Start“ schwungvoll den Abend.

Mit „Nena“ wagten sich die Schmeier an die Highlights der erfolgreichen Sängerin. Dabei leitete die Dirigentin die Musiker und Musikerinnen sicher durch dieses temperamentvolle und leidenschaftliche Arrangement und spornte sie immer wieder zu Höchstleistungen an. Mit der „Rottenbucher Jubiläumspolka“ folgte eine klangvolle Polka, die der Kapelle von Andreas Hotz spendiert wurde. Mit dem Hit „Ein Leben lang“ folgte ein weiterer Höhepunkt des Abends. In der Besetzung Carolin Spec, Melanie Stehle, Björn Hanner, David Hanner und Harald Spec wurde dieses Musikstück im Originalsound der Fäaschtbänkler und passend unterstützt durch die Kapelle sehr originell interpretiert.

Im Anschluss führte Alexander Bippus-Jäger als Vertreter des Blasmusikverbandes, Ralf Hanner vom Vorstandsteam sowie die Jugendleiter Christian Mania und Bianca Reichle die Ehrungen verdienter Musiker durch.

Nach der Pause eröffnete die Kapelle mit dem Marsch „Them Basses“ den zweiten Teil. Mit dem Solostück „Die 3 Tenöre“ entführten die Solisten David Hanner, Christian Mania und Simon Rebholz die Zuschauer in die Welt bekannter Opernmelodien wie La Traviata, Rigoletto oder Santa Lucia. Aus dem Repertoire der Kapelle Mistrinanka folgte anschließend die emotionale „Kmotrenka Polka“. „Böhmisch zum Schluss“ zusammen mit dem Gesangsduo Carolin und Harald Spec rundeten einen gelungenen Konzertabend ab.

Die Auszählung der Stimmzettel brachte folgendes Ergebnis: Die Zuschauer wählten „Die 3 Tenöre“ zum Siegertitel des Blas- und Volksmusikabends. In seinen Schlussworten bedankte sich Vorstand Alexander Mania beim Publikum und den Helfern des Abends. Der Siegertitel wurde nochmals vorgetragen. Doch damit gab sich das Publikum noch lange nicht zufrieden – ohne weitere Zugaben durfte die Kapelle die Bühne nicht verlassen.