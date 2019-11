Dichter wetteifern beim Poetry-Slam im Bootshaus

Die „Schwäbische Zeitung“ veranstaltet am Freitag, 22. November, um 20 Uhr, im Bootshaus in Sigmaringen einen Poetry-Slam. Hier werden mindestens vier Slammer in etwa sieben Minuten ihre Texte dem Publikum darbieten. Interessierte können sich noch am Abend der Veranstaltung anmelden und mit den anderen Dichtern wetteifern. Das Publikum entscheidet indessen effektiv mit, ob die Werke gut sind.

Moderiert wird die Veranstaltung von Marvin Suckut. Er ist nicht zum ersten Mal in der Kreisstadt zu Gast. Neben seiner Tätigkeit als Moderator stand er bereits selbst auf offenen Bühnen. Das Sigmaringer Publikum lobt Suckut in den höchsten Tönen: „Die Stimmung ist hervorragend“, erinnert er sich. Für den Poetry-Slam am nächsten Freitag habe er eine ausgewogene Mischung organisiert, die aus erfahrenen Slammern und einem „aufsteigenden Stern“ bestehe. Unter den Slammern ist auch Christian Ritter. Der Diplom-Germanist ist laut Pressemitteilung dem Format Poetry-Slam hinter und auf der Bühne treu. Zudem ist er Mitglied der Lesebühne „Zentralkomitee Deluxe“ in Berlin, wo er auch lebt. In seinen Texten hält er „den Clash der Kulturen im Kleinen wie im Großen, missglückte und dadurch unbeschreibliche und unbeschreiblich komische Kommunikation, merkwürdige Dialoge und andere Missverständnisse“ fest, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Daniel Wagner aus Heidelberg ist ein weiterer alter Hase des Dichterwettstreits in Sigmaringen dabei. Seit dem Jahr 2007 hat der Poetry-Slammer es unter anderem zum Landesmeister geschafft, ist in einer Mitteilung der Kabarettbundesliga zu lesen. Er kombiniert politische Satire mit „heiter-lustigem Quatsch“, heißt es.

Mit einem Tritt auf die Bühne

Weniger erfahren ist hingegen Tonia Krupinski aus Tübingen. Sie gewann allerdings den Newcomer-Slam im Epplehaus in Tübingen und engagierte sich mit der Teilnahme an der Klima-Woche in Villingen. Seit ihrem Start hat sich Tonia Krupinski in vielen Wettbewerben mit Erfolg bewiesen. Die zweite Frau im Bunde wird Anna Teufel aus Nürnberg sein. Sie ist aus Liebe zum Schreiben zum Slammen gekommen, wie sie der Schwäbischen Zeitung mitteilt. Unterstützung erhielt sie zu Beginn von ihrer Schwester, „die mich irgendwann durch einen kräftigen Tritt auf die Bühne beförderte“, erinnert sich die Künstlerin. Sie ist seit Jahren Teil der Poetry-Slam-Szene und lobt die Unterstützung, die es dort gibt. Aber auch die Reaktionen des Publikums, wenn es den vorgetragenen Text fühlt, gefallen ihr gut. Für ihren Auftritt in Sigmaringen bereitet sie sich eher schlicht vor: „Texte ausdrucken und Zug buchen“, erklärte sie.