DGB spendet an Frauenhaus

Der DGB Kreisverband Sigmaringen überreichte eine Spendensumme von 400 Euro an das Frauenhaus des Haus Nazareths in Sigmaringen. Die Summe kam durch gespendete Eintrittsgelder des Kabarettabends anlässlich des internationalen Frauentags zusammen. „Das Frauennetzwerk des DGB war maßgeblich in der Entstehung des heutigen Frauenhauses involviert“ unterstrich Susanne Fuchs, Frauenbeauftragte beim DGB Kreisverband Sigmaringen, die langjährige Verbundenheit. Die aktuellen Zahlen sprechen für die Notwendigkeit des Frauenhauses: Jede dritte Frau im Landkreis war schon Opfer von psychischer oder physischer Gewalt. „Wir werden die Spende für Essensgutscheine verwenden, die wir bei Aufnahme im Frauenhaus an die Betroffenen verteilen. Die Frauen wissen dies sehr zu schätzen“, dankte Anja Nosper, Leiterin des Frauenhauses.