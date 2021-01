DGB kritisiert Orpea als geplanten Pflegeheim-Betreiber

Der europäische Pflegekonzern Orpea betreibt in Deutschland nach eigenen Angaben 187 Einrichtungen mit 19 750 Pflegeplätzen. Die zum Konzerngehörige Tochtergesellschaft Haus Edelberg, der das Sigmaringer Seniorenzentrum vom Investor, der Firmen GBI und der Frankonia GmbH, langfristig mieten und führen will, betreibt in Baden-Württemberg 19 Einrichtungen mit über 2000 Betten.

Weitere sechs Einrichtungen befinden sich im Bau. Bei der Orpea-Gruppe handelt es sich um ein französisches Unternehmen im Bereich der Pflege und Rehabilitation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris wurde 1989 gegründet, es betreibt mehr als 850 Pflege- und Gesundheitseinrichtungen mit mehr als 86 000 Betten in ganz Europa, China und Brasilien. (sz)