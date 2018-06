Deutschland verliert das Finale bei der Mini-WM

Ob das kein schlechtes Omen für die WM in Russland ist? Bei der Mini-WM der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch auf dem Sigmaringer Marktplatz hat Frankreich das Finale gegen Deutschland mit 2:1 gewonnen. Damit gewannen die Favoriten das Turnier.

Schon in der Vorrunde zeigte Frankreich, gespickt mit Spielern des TSV Sigmaringendorf, mit vier Siegen und 19 (!) Toren seine Dominanz.

Marcel Leven, Abwehrspieler von Deutschland (Bilharzschule), räumte vor dem Finale ein, dass die Franzosen klarer Favorit seien. Doch als Außenseiter lebt es sich ja bekanntlich nicht schlecht. Und so gingen die Kicker der Bilharzschule hoffnungsfroh ins Finale auf dem Kleinfeld.

Lange gestalteten sie das Finale offen, ehe Sig’dorf durch Tore von Leon Agic und Daniele Bongermino mit 2:0 in Führung ging. In der letzten Minute ging es drunter und drüber: Deutschland verkürzte durch seinen Torwart Luis Franjic auf 1:2, doch die letzten Sekunden verstrichen, ohne dass der Ausgleich fiel.

Die ganz in Orange gekleideten Jungs aus Sig’dorf rissen die Arme in die Höhe. Bei der Siegerehrung erhielten beide Finalisten Pokale, die anderen Teams wurden mit Medaillen und Urkunden geehrt.

Neun Mannschaften mit Schülern im Grundschulalter traten bei der Mini-WM an und waren mit Begeisterung bei der Sache. Ein Vertreter der Grundschule Rohrdorf, die in den Trikots von Dänemark antrat, sagte: „Ich fand die Mini-WM super, aber wir sind Letzter geworden.“ Später stolziert der junge Mann mit seinem Deutschland-Trikot über den Marktplatz. Noch eine Beobachtung am Rande: Der FC Laiz unterlag im Halbfinale nach Elfmeterschießen deutlich dem späteren Turniersieger Frankreich. Trainer Enrico Netto sagte: „Mein Sohn ist mehr enttäuscht als ich, denn er wollte gegen mich im Finale spielen.“ Kleiner Trost: Im kleinen Finale besiegte Sohnemann Hannes die Mannschaft aus Spanien.