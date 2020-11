Deutsches Wanderinstitut zeichnet Sigmaringens Premiumwanderwege aus

(sz) - Die fünf Premiumwanderwege der Stadt Sigmaringen, die „DonauFelsenLäufe“ sind kürzlich erneut vom Deutschen Wanderinstitut mit dem Qualitätssiegel „Premiumwanderwege“ ausgezeichnet worden. Bei der Begehung und einer Prüfung auf „Herz und Nieren“ mussten die Wege über 20 Kriterien erfüllen, um erneut das Zertifikat der Premiumwanderwege zu erhalten, heißt es in einer Pressemeldung.

„So gibt es beispielsweise Punkte für die Wegeführung und den Belag, für Ausblicke und die Möblierung, aber auch für Kleinmonumente oder die Flora und Fauna am Wegesrand“, erklärt Dagmar Haug, Leiterin des Fachbereichs Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Sigmaringen. Alle fünf Wege bekamen eine sehr gute Bewertung.

Dass erneut so gute Ergebnisse erzielt wurden und die Qualität dauerhaft erhalten bleibe, liege nicht nur am unermüdlichen Einsatz der städtischen Forstabteilung, des Bauhofs, der beauftragten Firma Wessner und der angrenzenden Gemeinden Inzigkofen und Stetten am kalten Markt. Insbesondere trage auch die enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Schwäbischen Albvereins über die Stadtgrenzen hinaus zu diesem Erfolg bei.

Die Wegepaten Erich Beck (Inzigkofen), Werner Beck (Gutenstein), Karl Rudi Domidian (Sigmaringen), Wolfgang Grandy (Gutenstein), Reinhold Hotz (Storzingen), Franz Krug (Laiz), Hans Riester (Storzingen) und Josef Seifried (Gutenstein) sind unermüdlich auf „ihrem“ Weg unterwegs, bringen verloren gegangene Wegemarkierungen an, melden Sturmschäden und schildern bei Holzeinschlagmaßnahmen Umleitungsstrecken aus, heißt es in der Meldung.

Das Tourenbuch der Premiumwanderwege „DonauFelsenLäufe“ ist in der Tourist-Info erhältlich oder kann unter www.sigmaringen.de kostenlos heruntergeladen werden.